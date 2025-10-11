الاتحاد الآسيوي: عمر خريبين في أوج عطائه



اقترب منتخب سوريا خطوة كبيرة من بلوغ نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية عام 2027، بفضل تألق قائده النجم عمر خريبين، المتوّج سابقاً بجائزة أفضل لاعب في آسيا، والذي قدّم أداءً قيادياً مثالياً. وأشار الاتحاد الآسيوي للكرة، إلى أن الجناح الذي يلعب في صفوف نادي الوحدة الإماراتي، أبدع بتسجيله ثلاثية «هاتريك»، في الفوز الكبير لسوريا على ميانمار بنتيجة 5-1، ضمن الجولة الثالثة من الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وأوضح أن هذا الانتصار منح المنتخب السوري صدارة المجموعة الخامسة، بفارق 3 نقاط، وأن الفريق سيعول مجدداً على قائده في مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل، إذ إن الفوز سيؤهله رسمياً إلى النهائيات قبل جولتين من النهاية.



ونوه الاتحاد الآسيوي، بأن الجولة الثالثة من التصفيات، قدّمت 12 مواجهة مليئة بالإثارة والتشويق، وإلى أنها شهدت أحداثاً درامية ومتقلبة، مع بدء ملامح الفرق المرشحة للعب الأدوار الكبرى تتضح تدريجياً، في حين خطفت بعض المنتخبات نقاطاً غالية في اللحظات الأخيرة.



وبيّن الاتحاد القاري أنه رغم تألق خريبين، فإن لقب الهداف في هذه الجولة كان من نصيب بيورن كريستنسن «23 عاماً»، والذي أحرز جميع أهداف منتخب الفلبين في الفوز 4-1، على تيمور الشرقية، ضمن المجموعة الأولى، وأن اللاعب القادر على اللعب كمهاجم أو جناح، رفع رصيده إلى 7 أهداف، بعد أن كان قد سجّل هدفين في التعادل 2-2 مع طاجيكستان، وهدفاً في الفوز 4-1 على المالديف، وتأمل الفلبين، التي يسعى منتخبها للتأهل إلى النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخه، أن يواصل كريستنسن لاعب نادي كيه إف يو إم كاميراتيني أوسلو النرويجي، تألقه التهديفي في الجولات القادمة.