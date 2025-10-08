التعادل السلبي يسيطر على مواجهة عُمان وقطر في ملحق المونديال



تعادل منتخبا عُمان وقطر سلباً مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتصب النتيجة في مصلحة منتخبنا الوطني الذي يبدأ مشواره في الملحق السبت المقبل، عندما يلتقي المنتخب العُماني ضمن الجولة الثانية للتصفيات.



ومالت الأفضلية الهجومية للمنتخب القطري في الشوط الأول، وقابله المنتخب العُماني بانضباط دفاعي جيد، ولم تكن هناك أي خطورة حقيقية على المرميين باستثناء تسديدة قوية وسريعة من خارج منطقة الجزاء بقدم خوخي بو علام في الدقيقة 12، ومرت بجوار القائم الأيمن للمرمى العُماني، وبخلاف ذلك بعدما أجاد الفريقان إغلاق المساحات، والتمركز والرقابة الجيدة للمنافس، ليحتفظا بشباكهما نظيفة.



وارتفع «رتم» الأداء الهجومي القطري في الشوط الثاني، وأضاع أكرم عفيف أولى وأخطر فرص المباراة في الدقيقة 49، بعدما راوغ المدافع العُماني ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى العُماني المفتوح أمام اللاعب القطري، وبدأ ضغط الوقت بالتأثير في أداء لاعبي المنتخبين، لتزداد الأخطاء الفردية والتمريرات الخاطئة، والتي لم يستفد المنتخبان منها لتمر الدقائق بسلام على المرميين، وتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف، وهي نتيجة تسعد جمهور «الأبيض» الإماراتي.



ويذكر أن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي تختتم يوم الثلاثاء القادم، بمواجهة منتخبنا الوطني ونظيره القطري، مع العلم أنه يتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية للملحق الآسيوي، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.