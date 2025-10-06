«قفشة» مستمر مع الأهلي.. والتجاوز مع النحاس «إشاعة»



أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه لا صحة مطلقاً لما يشاع عن عرض محمد مجدي «قفشة»، لاعب الفريق الأول للبيع خلال الفترة المقبلة، وكل ما يتردد عن بيع «صاحب القاضية» وحدوث أزمة بينه وبين الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق، كذب ولا أساس له من الصحة، اللاعب شارك في مباراة الفريق الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية والتي انتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين بعد عرض متميز، وواصل: بكل ثقة أقول لا توجد أي أزمات بين «قفشة» والجهاز الفني.



وكان الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، قد كشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض محمد مجدي «قفشة»، لاعب الأهلي للبيع في يناير المقبل، بسبب التجاوز في حق مدربه عماد النحاس. وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: مجدي قفشة صاحب القاضية ممكن معروض للبيع في يناير بعد التجاوز في حق عماد النحاس، غريبة مش المفروض اللي بييجي الأهلي سلوكياً بيتغير للأفضل زي إمام عاشور كده سبحان مغير الأحوال دنيا غريبة.



قبل أن يعود خالد الغندور ويكتب عبر فيسبوك رسالة اعتذار بالعامية المصرية عما سبق له نشره قائلاً: الكلام اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا ومنتشر في كل مكان ان محمد مجدي «قفشة» اتخانق مع كابتن عماد النحاس وتم عرضه للبيع طلع كله غلط ومش حقيقي وأنا بعتذر لكابتن «قفشة» وبتمنى له كل توفيق لأنه إنسان محترم وخلوق قبل أن يكون لاعب كبير أتمنى تقبل اعتذاري.