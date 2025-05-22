النصر ضد الخليج.. رونالدو يتحدى الحظ ويكسر عناد الكرة

رغم عناد الكرة وتقلبات المباراة، أثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد أن العزيمة أقوى من الحظ المتعثر، ففي مباراة جمعت النصر بالخليج، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي، احتاج «الدون» إلى أكثر من محاولة للتسجيل، رافضًا مغادرة الملعب دون أن يترك بصمته المعتادة.

وحقق النصر فوزًا على الخليج بثنائية نظيفة، سجّلها كل من جون دوران ورونالدو، الذي أهدر ركلة جزاء خلال اللقاء، قبل أن يعود ويُسجل من علامة الجزاء أيضًا، في مشهد يجسد عزيمته المعهودة وتعلّقه الدائم بالشباك.

وعبّر رونالدو، الذي بدا عليه الانزعاج خلال اللقاء بسبب تألق حارس الخليج ورفض العارضة لمحاولاته، عن مشاعره بصورة وتعليق نشرهما عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، حيث كتب: «إحدى تلك الليالي التي لم تكن الكرة تريد أن تدخل فيها، حتى دخلت أخيرًا».

ولخّص هذا التعليق معاناة المهاجم المخضرم طوال دقائق اللقاء، لكنه عكس أيضًا إيمانه بالقتال حتى النهاية، حتى وإن كان الحظ خصمًا له لفترة، أما الصورة التي نشرها المصحوبة بابتسامة، فقد عكست حالة الرضا والارتياح التي شعر بها بعد كسر عناد الكرة أخيرًا.

وعزز هذا الفوز موقع النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط خلف القادسية صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، وعلى الصعيد الفردي، واصل رونالدو التحليق منفردًا في صدارة الهدافين برصيد 24 هدفًا، متقدمًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، وإيفان توني مهاجم الأهلي.