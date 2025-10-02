هالاند على بعد خطوات من تحطيم رقم ميسي القياسي



بعد أن سجل رقماً قياسياً في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المباراة الماضية يقترب إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من تسجيل رقم قياسي آخر.



وأصبح لاعب مانشستر سيتي أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في المسابقة، بالهدف الذي سجله في مباراة نابولي، التي أقيمت الشهر الماضي، وجاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 محطماً رقم رود فان نيستلروي، الذي سجل 50 هدفاً في 62 مباراة.



والآن أصبح رقم ليونيل ميسي القياسي على مرمى البصر، ويبدو أنه من المؤكد أنه سيحطمه.



ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفاً في دوري الأبطال، وتمكن من تحقيق ذلك في 80 مباراة، والثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو الأربعاء تعني أنه سجل 52 هدفاً في 50 مباراة،

ولكن لم يتمكن اللاعب النرويجي من إخفاء إحباطه، بسبب فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل موناكو هدفاً من ركلة جزاء في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2- 2.



وقال هالاند: «هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية. علينا أن نحاول الفوز في المباراة المقبلة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله».

الأهداف الأخيرة التي سجلها هالاند عززت من انطلاقته التهديفية مع بداية الموسم.

وحالياً سجل هالاند 17 هدفاً في 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده، وكانت خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدفين نظيفين في أغسطس الماضي هي المباراة الوحيدة، التي لم يتمكن فيها هالاند من التسجيل.