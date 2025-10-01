تقامان تحت رعاية منصور بن محمد.. تعاون بين بطولتي دبي بريمير بادل بي 1 وجولة دي بي ورلد للغولف



أعلنت بطولتا دبي بريمير بادل بي 1، وجولة دي بي ورلد للغولف، اللتان تقامان تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن شراكة جديدة بينهما لتوفير أنشطة مشتركة وخصومات حصرية على التذاكر، وتجارب مشجعين متميزة في بطولتي هذا العام اللتين تقامان بالتزامن معاً في الأسبوع ذاته من 9 إلى 16 نوفمبر 2025.



يمثل هذا التعاون خطوةً مهمةً في الجمع بين رياضتين رائدتين، وربط جمهور الجولف والبادل من خلال تفاعل رياضي مبتكر، كما يعزز هذا التعاون دور دبي المتنامي كمركز رياضي عالمي، ويدعم مبادرات مجتمعية أوسع نطاقاً، باعتبار 2025 عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها أيضاً تحدي دبي للياقة البدنية (30×30)، حيث تشجع هاتان المبادرتان على الشمولية، والمشاركة واتباع أنماط حياة صحية في جميع أنحاء دبي.



وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لبطولة دبي بريمير بادل بي 1 وغالوب غلوبال: «تُعد هذه الشراكة مع بطولة جولة دي بي ورلد للغولف 2025 إنجازاً مهماً لبطولة دبي بريمير بادل بي 1، إذ نواصل جهودنا لجعل رياضة البادل في متناول الجميع وتفاعلها مع جمهور أوسع. وتماشياً مع مبادرات مثل 2025 عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، نهدف إلى إلهام المزيد من الناس لاكتشاف متعة الرياضة، والاحتفاء بدور دبي المتنامي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم».



وقال فريدي شمايسر، رئيس البطولات ومدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد: يسعدنا التعاون مع بطولة دبي بريمير بادل بي 1 لإطلاق هذه الشراكة الجديدة والمثيرة. يعكس التكامل بين الغولف والبادل الابتكار والشمولية اللذين يُعدّان جوهر مهمة جولة دي بي ورلد، ويدعمان في الوقت نفسه رؤية دبي الأوسع المتمثلة في تشجيع أنماط الحياة النشطة.