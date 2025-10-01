نهيان بن مبارك يفتتح «العين ماسترز 2025» للريشة الطائرة



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، النسخة الأولى من بطولة «العين ماسترز 2025» للريشة الطائرة، معلناً انطلاق ستة أيام من المنافسات العالمية في قاعة خليفة بن زايد، بنادي العين الرياضي الثقافي بمدينة العين، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية، من بينهم سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجمهور غفير من عشاق اللعبة.



وقال معاليه في كلمة الافتتاح: «الحضور الكريم: بسم الله وعلى بركة الله، يسعدني أن أعلن اليوم عن انطلاق بطولة العين ماسترز الدولية للريشة الطائرة 2025».



استُهلت الفعاليات بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدمته فرقة الموسيقى العسكرية، ثم عرض فيديو ترويجي خاص يبرز رؤية البطولة ورسالتها.



كما شهد الحفل فقرة استعراضية لنجوم المنتخب الوطني الإماراتي للريشة الطائرة، قدموا خلالها مهارات نالت إعجاب واستحسان الحضور.



وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الحفل، الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لمساهمتهم في نجاح النسخة الافتتاحية.



وبهذه المناسبة، قالت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «نعتز بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعارف العواني، ومشاركتهما لنا هذا الحدث التاريخي، إن إقامة النسخة الأولى من بطولة الماسترز في مدينة العين، بما تحمله من إرث ثقافي وتاريخي، تعد لحظة فارقة في مسيرتنا الرياضية، يعمل الاتحاد على تعزيز التفاعل المجتمعي واستقطاب مزيد من البطولات الدولية إلى العين خلال الفترة المقبلة، فالمدينة تمتلك كل المقومات لاستضافة بطولات عالمية المستوى، وهذه البطولة خطوة أولى نحو تحقيق هذا الطموح».



وأضافت: «سيحظى الجمهور بمتابعة نخبة من أفضل لاعبي الريشة الطائرة في العالم وهم يستعرضون مهاراتهم الفريدة، أما مشاركة المنتخب الإماراتي فتؤكد تطور منظومتنا الرياضية، وتعكس ثمار الاستعدادات المستمرة وبرامج التطوير التي ننفذها».



وتقام بطولة «العين ماسترز 2025» من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الحالي، في قاعة خليفة بن زايد، بنادي العين الرياضي الثقافي بمدينة العين، بمشاركة نحو 300 لاعب ولاعبة من 38 دولة، جامعةً المصنفين الدوليين والمواهب الإماراتية الصاعدة في منافسات واعدة بالإثارة والندية. وتؤكد البطولة، إلى جانب مستواها الفني الرفيع، التزام دولة الإمارات الراسخ باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وإلهام الأجيال القادمة من الرياضيين.