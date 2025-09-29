الأهلي يرفض المجازفة بـ«زيزو» أمام الزمالك



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك عند الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتشرت تقارير عدة، الساعات الماضية القليلة، تفيد بأن لاعب النادي الأهلي أحمد السيد زيزو يرغب في المشاركة أمام الزمالك في قمة كرة القدم المصرية، وأنه كانت هناك محاولات من لاعب الأهلي لخوض لقاء القمة أمام ناديه السابق، لكن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض حتى لا تتفاقم الإصابة، وربما لإراحة لاعبه المتميز من ضغوطات الجماهير.