نهيان بن مبارك يستقبل وفد اتحاد الإمارات للريشة الطائرة



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، في مجلسه في أبوظبي، وفدَ الاتحاد، برئاسة سعادة نوره حسن الجسمي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.



واستعرضت الجسمي وأعضاء المجلس، خلال اللقاء، الذي يأتي في أعقاب تجديد الثقة بمجلس إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.. أبرز منجزات المرحلة الماضية، وفي مقدمها حصد عشرات الميداليات الملوّنة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق تأهل تاريخي لأول مرة إلى بطولة العالم للريشة الطائرة في باريس، واستضافة الدولة أول نسخة من كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق بالشارقة، إلى جانب إحراز أول ميدالية إماراتية رسمية في بطولة دولية، تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتبوؤ الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، علاوة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية محلية وإقليمية ودولية.



وجدد مجلس الإدارة خلال اللقاء طلبه باستمرار معالي الشيخ نهيان في رئاسته الفخرية للدورة الجديدة، وقد تفضل معاليه بقبول الطلب، مؤكداً دعمه المتواصل للجهود الرامية إلى تطوير رياضة الريشة الطائرة، ونشرها على نطاق أوسع، وتوفير بيئة تمكينية لصقل المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية.



وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حسن الاستقبال، ورعايته الكريمة للاتحاد، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل على ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الريشة الطائرة عالمياً.