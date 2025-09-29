«فريق فيكتوري» جاهز لجولتي الصين في مونديال «فورمولا 1»



أعلن فريق فيكتوري اكتمال الجاهزية لخوض الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، اللتين تقامان في الصين، بداية من المرحلة الثانية التي تقام في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، ومن ثم المرحلة الثالثة التي تقام في مدينة زينجزو في الفترة من 10 إلى 12 للشهر ذاته.



ويترأس خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعثة فريق فيكتوري التي تصل إلى الصين، اليوم الاثنين، وتضم محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وأحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، والمتسابقَين أليك ويكستروم، وشون تورنتي.



ويطمح فريق فيكتوري إلى مواصلة بناء الزخم بعد الأداء القوى في الجولة الأولى التي أقيمت في أندونيسيا، التي وُجد في ختامها بالمركز الثاني على صعيد الترتيب العام للفرق برصيد 34 نقطة، واحتل متسابقه أليك ويكستروم وصافة الترتيب على الصعيد الفردي برصيد 24 نقطة، ويأتي شون تورنتي بالمركز السابع برصيد 10 نقاط.



ويدخل الفريق أجواء المنافسات بعد سلسلة من التجارب والتحضيرات لخوض المرحلتين المقبلتين في بطولة العالم «فورمولا 1»، والتركيز على جميع المراحل من سباقات السرعة، وأفضل زمن، والتجارب الحرة والسباق الرئيسي، بطموح تحقيق أفضل الأزمنة وحصد أكبر قدر من النقاط لمواصلة المنافسة بقوة على ألقاب الجولات، ولقب الموسم الحالي.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال التحضيرات اللازمة لخوض غمار الجولتين المتتاليتين في الصين، وقال: «الطموح لفريق الفيكتوري يبقى دائماً الوجود على المنصات ومعانقة الألقاب، ونتطلع أن يقدم المتسابقون المستويات القوية نفسها التي ظهروا عليها في الجولة الأولى، وأن يتواصل بناء الزخم في بطولتي الصين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة هذا الموسم، والذي سيكون قوياً للغاية بالنظر للفرق المنافسة، إلا أن ثقتنا كبيرة ونتطلع لمواصلة رحلة الإنجازات التي لطالما ارتبطت باسم فريق الفيكتوري، الذي تحول إلى علامة إماراتية بارزة من دبي، ذات ارتباط دائم بالتفوق على صعيد العالم».



ويُعد فريق الفيكتوري من أنجح الفرق الإماراتية والعالمية على صعيد سباقات القوارب السريعة في مختلف الفئات، وهو الحاصل على أكثر من 26 لقباً عالمياً، وأكثر من 600 وجوداً على منصات التتويج، ويفتخر أنه يدار بكوادر إماراتية وطنية تتسلح بالخبرات والقدرات التي قادت هذا الفريق لحصد الإنجازات على مدار تاريخه الحافل طوال العقود السابقة من الزمن.

يذكر أن الجولة الرابعة من بطولة العالم «الفورمولا 1» ستقام في مدينة جدة السعودية بالفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، على أن تقام الجولة الخامسة في الشارقة بالفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.