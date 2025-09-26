ميلان ونابولي.. قمة المخضرمين



اعتاد الكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي كيفن دي بروين أن يلتقيا دائماً في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسوف يلتقي نجما خط الوسط الأحد على ملعب «سان سيرو»، وذلك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي، منذ انتقالهما إليه أخيراً.



ويستضيف ميلان الذي يلعب له مودريتش، دي بروين وفريقه نابولي، في مباراة بين فريقين ضمن أفضل الفرق في إيطاليا هذا الموسم حتى الآن. وفي عمر 40 عاماً، ساعد مودريتش ميلان ليصبح من الفرق المتنافسة على صدارة الترتيب، فيما قاد دي بروين (34 عاماً) حامل اللقب نابولي لمواصلة هيمنته.



وسوف يسعى نابولي إلى تعزيز بدايته المثالية، فيما يهدف ميلان إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي في جميع البطولات.

وجاء انضمام مودريتش إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد الإسباني، فيما لعب دي بروين ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لعقد من الزمان.



وعلى مستوى الأندية والمنتخبات، التقى مودريتش ودي بروين في 13 مباراة، حيث فازت فرق دي بروين خمس مرات فيما فاز مودريتش أربع مرات وحل التعادل في أربع مباريات.

وقال ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان: «إنه يعلم دائماً، قبل الجميع، إلى أين ستنتهي الكرة».



وسجل دي بروين هدفين في أربع مباريات بالدوري الإيطالي، وهو يلعب في خط وسط يضم لاعبين رائعين مثل الاسكتلندي سكوت ماكتومناي، والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتوكا، والكاميروني فرانك إنجيسا. وكان له دور رئيسي في عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي: «لقد انغمس في نادينا بكل تواضع، كنا نحتاج إلى لاعب مثله».



ولن تكون المباراة متمركزة حول مودريتش ودي بروين، بل تمثل مواجهة ميلان ونابولي مباراة أخرى بين اثنين من المدربين الذين حصلوا على 11 لقباً من آخر 15 بالدوري الإيطالي.

ولم يلتق أليجري وكونتي على مدار12 عاماً منذ نجح يوفنتوس مع كونتي في الفوز على ميلان وأليجري في أكتوبر 2013، وبعد ذلك بأشهر عدة، أقيل أليجري وتوج كونتي بثالث لقب على التوالي مع يوفنتوس، ثم تولى أليجري منصب مدرب يوفنتوس خلفاً له ليقود الفريق إلى خمسة ألقاب متتالية بالدوري.



وذهب كونتي ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي إنتر ميلان وتوتنهام قبل أن يفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع نابولي، فيما تولى أليجري تدريب يوفنتوس للمرة الثانية قبل أن يعود إلى ميلان هذا الموسم.



وبالنسبة لميلان مع أليجري، ستكون المباراة بمثابة بداية لسلسلة من المباريات الصعبة على مدار أسبوعين، وتتضمن زيارة إلى يوفنتوس في نهاية الأسبوع التالي.

وفي مباريات السبت، يلعب يوفنتوس مع أتالانتا، فيما يحل كريمونيزي، الصاعد الجديد، ضيفاً على كومو.



وغاب البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة السابق اليمنى لحقت به خلال مباراة مثيرة بكأس إيطاليا في 17 أغسطس الماضي، لكنه قد يعود أمام نابولي، وربما من مقاعد البدلاء.



ويستمر غياب الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب روما، بسبب إصابة عضلية ولن يلحق بمواجهة هيلاس فيرونا بعد غدٍ الأحد، لكن الفريق يقدم أداءً جيداً من دونه، حيث فاز بديربي العاصمة الأسبوع الماضي على حساب لاتسيو، ثم فاز على نيس الفرنسي في الجولة الأولى بمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.



وفي باقي المباريات، يلعب كومو مع كريمونيزي، وكالياري مع إنتر ميلان وساسولو مع أودينيزي وروما مع هيلاس فيرونا، وبيزا مع فيورنتينا وليتشي مع بولونيا وبارما مع تورينو وجنوه مع لاتسيو.