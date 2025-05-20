سرور بن محمد يزور «اصنع في الإمارات» ويطلع على أحدث الصناعات الإماراتية



زار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، الحدث الصناعي الاستراتيجي الذي يعد منصة عالمية فريدة لدعم الصناعات الوطنية وفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها وابتكاراتها.

وتفقد سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان أجنحة «اصنع في الإمارات»، الحدث الصناعي الكبير الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة التنمية الصناعية الإماراتية، ويعد محركاً وداعماً رئيسياً لتعزيز التنافسية الصناعية والتحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على تبني أفضل الممارسات، مدعوماً بالابتكار المعرفي العالمي.

ويحظى «اصنع في الإمارات 2025» بدعم شامل من القيادة الرشيدة للصناعة الوطنية التي تمثل حجر الأساس في تعزيز الثورة الصناعية الإماراتية من خلال استقطاب العارضين المحليين والدوليين وبناء جسور للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الوطنية ونظرائها العالمية، بما يسهم في ضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتمكينهم من عقد الصفقات التي تدعم نموهم على المدى الطويل.

ويأتي تنظيم مثل هذه الفعالية العالمية ليبرز الالتزام المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين بتحقيق رؤية موحدة للنمو الصناعي المستدام، تماشياً مع الأولويات الوطنية وأهداف التنويع الاقتصاد، من خلال تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتسهيل الاستثمارات طويلة الأجل، وإبراز الهوية الصناعية للإمارات عالمياً، والعمل معاً من أجل ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعة والابتكار.

ويسهم «اصنع في الإمارات» بدور محوري في تعزيز مكانة الإمارات وجهة صناعية جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال عرض الفرص الواعدة في القطاع الصناعي المحلي، وإبراز الابتكارات التي تدعم تحقيق الاستدامة والريادة التنافسية.

وتقوم مجموعة «أدنيك» بتنظيم وإدارة هذا الحدث، ما يعكس القدرات والإمكانات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.

يُذكر أن «أدنيك» تواصل من خلال تنظيمها لهذا الحدث تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم أجندة التنمية الصناعية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة تسهم في جذب الكفاءات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار.