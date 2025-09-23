خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يدعون «فيفا» و«يويفا» إلى تعليق عضوية إسرائيل





دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة الثلاثاء الاتحادين الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا» لكرة القدم إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب ما وصفوه «الإبادة الجماعية» في غزة، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.

وقال الخبراء في بيان إنه «يجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وأضافوا «يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولاً ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي».

ويعتقد الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن تعليق عضوية إسرائيل «رد ضروري على الإبادة الجماعية المستمرة».

وفي 16 سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة وللمرة الأولى إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف «القضاء» على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن «إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل» في هذا القطاع الفلسطيني، على ما أفادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي.

وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، أضافت بيلاي أن «المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل». وقالت بيلاي إن التقرير يجب أن «يدفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة» إلى أن يحذوا حذوه.

وبعد نشر التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يرى «أدلة متزايدة» على حصول «إبادة» في غزة.

ويرى خبراء الأمم المتحدة المستقلون أن الدول التي تستضيف المنظمات الرياضية الدولية، وكذلك الدول التي تنظم المسابقات وتلك التي تشارك فيها مع إسرائيل، يجب ألا «تلتزم الحياد في مواجهة الإبادة الجماعية».

إلا أن الخبراء يؤكدون أن «المقاطعة يجب أن تستهدف دولة إسرائيل وليس اللاعبين كأفراد»، ويعتقدون أنه «لا ينبغي بالتالي التمييز أو فرض عقوبات فردية ضد اللاعبين بناء على أصلهم أو جنسيتهم».

وتتزايد الدعوات لتعليق عضوية المنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم.

فقبل بضعة أيام، دعا النجم الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا من لندن خلال حفل «معاً من أجل فلسطين»، إلى تعليق عضوية إسرائيل في المسابقات الدولية، مبرراً ذلك بالقول «بعد أربعة أيام من بدء حربها في أوكرانيا، أوقف «فيفا» و«ويفا» روسيا»، مضيفاً «لقد مر 716 يوماً على ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية، ولا يزال يُسمح لإسرائيل بالمشاركة. لماذا هذه المعايير المزدوجة؟».

وشدد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 59 عاماً «يجب على «فيفا+» و«ويفا» تعليق عضوية إسرائيل. يجب على الأندية رفض اللعب ضد الأندية الإسرائيلية».

في أعقاب النهاية الفوضوية لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية (لا فويلتا) قبل أيام في مدريد، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضاً منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية «طالما استمرت الوحشية» في غزة.