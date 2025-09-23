القرية الرياضية.. تجربة استثنائية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي



تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسخّرت العاصمة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي القرية الرياضية لتكون القلب النابض للبطولة، حيث تحتضن أكثر من 3500 رياضي ومسؤول من 57 دولة، في بيئة متكاملة تعكس حجم الإمكانات التنظيمية ورؤية المملكة لتقديم تجربة عالمية استثنائية.



تشكل المباني السكنية الثلاثة، التي تضم ما يقارب 1200 غرفة موزعة بين الفردية والثنائية والثلاثية، قلب الراحة للوفود المشاركة. روعي في تصميمها تلبية احتياجات الجميع، بمن في ذلك أصحاب الهمم، لتكون المسكن المثالي الذي يجمع بين الراحة والجاهزية. لم تقتصر القرية على الغرف، بل تضم مكاتب إدارية، غرف اجتماعات، ومساحات طبية حديثة، إلى جانب مراكز خدمية تعمل على مدار الساعة. هذه المرافق تجعل القرية وجهة متكاملة تضمن للرياضيين التركيز على المنافسة وسط بيئة مريحة وآمنة.



تمثل Village Plaza القلب الاجتماعي للقرية، حيث تلتقي الرياضة بالثقافة في مساحة ترفيهية تضم مقاهي ومحال تجارية وفعاليات وعروضاً مصغرة. وهي منطقة مفتوحة للرياضيين والإعلاميين والزوار، بما يجعلها واجهة للتفاعل وتبادل الثقافات وسط أجواء البطولة.



يتميز موقع القرية بوجود مركز تدريب متكامل على بُعد أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام، مجهز وفق المعايير الأولمبية. هذا القرب النادر يعكس رؤية شاملة لتوفير كل ما يحتاجه الرياضيون، ويجعل القرية واحدة من أبرز التجارب العالمية في مجال استضافة الوفود.



كما أن القرية الرياضية ليست مجرد مكان للإقامة، بل هي مشروع استراتيجي يعكس رؤية المملكة الشاملة لتوفير بيئة مثالية للرياضيين والإعلاميين والجماهير، وضمان نسخة استثنائية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي تليق بمكانة الرياض عاصمةً للرياضة العالمية.