الإمارات للدراجات الهوائية يتوج بطلاً لطواف لوكسمبورغ



أحرز فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، لقب طواف لوكسمبورغ، بعد تصدر لاعبه الأمريكي براندون ماكنولتي، الترتيب العام في ختام المنافسات، أول من أمس، ليحقق الفريق انتصاره رقم 86 في موسم 2025، متجاوزاً الرقم القياسي التاريخي لعدد الانتصارات في عام واحد.



وأكد ماكنولتي انتصاره، بعدما دافع عن القميص الأصفر في المرحلة الختامية، إذ تمكّن من عبور خط النهاية بأمان ضمن المجموعة، ليحسم فوزه الرابع هذا الموسم، فيما خطف رومان جريجوار من فريق «جروباما- إف دي جي» لقب المرحلة. وبفضل فوز ماكنولتي، تجاوز فريق «الإمارات أكس آر جي» الرقم القياسي السابق، البالغ 85 انتصاراً في موسم واحد، والذي سجله فريق «إتش تي سي- كولومبيا» عام 2009.