شباب الأهلي يفك شفرة دفاع النصر بهدف سردار في الوقت القاتل



تمكن شباب الأهلي من فك شفرة دفاع النصر الحصين وتغلب عليه بهدف دون رد، مساء اليوم، في قمة الجولة الرابعة، على استاد آل مكتوم، وحمل الهدف توقيع الإيراني سردار أزمون في الوقت القاتل «90 + 5»، ليلحق بالعميد أول خسارة في الموسم، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين المتصدر، بينما تراجع النصر إلى المركز السادس بـ7 نقاط.



بدأت المباراة بنسق عالٍ من جانب شباب الأهلي الذي هدد مرمى النصر في الدقيقة الأولى عن طريق مؤنس دبور، بعدما استلم تمريرة رائعة من يوري سيزار، لكن المدافع زايد الزعابي تصدى له بنجاح، وواصل شباب الأهلي هجماته الخطرة على مرمى النصر بقيادة كارتابيا ويوري سيزار وبالا، وأضاع دبور فرصتين سهلتين لافتتاح التسجيل في الدقيقتين 24 و26، في المقابل لم يصنع النصر فرصاً حقيقية أمام المرمى باستثناء الهجمة الخطرة التي قادها الكولومبي كيفن أغوديلو، لكن الكرة مرت أمام المرمى ولم تجد من يحولها داخل الشباك في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واصل شباب الأهلي ضغطه في بداية الشوط الثاني وسدد كارتابيا كرة قوية من ضربة ركنية حولها حارس المرمى أحمد شمبيه بصعوبة إلى ركنية ثانية، وجاء رد النصر من تسديدة قوية من أقدام الغاني برنارد مينساه تصدى لها بنجاح حمد المقبالي، وانحصرت المباراة أغلب فتراتها في هذا الشوط في منتصف الملعب ولم تكن هناك هجمات خطرة على كلا المرميين، حتى جاءت الدقيقة 74 التي كاد فيها شباب الأهلي يتقدم في النتيجة، لكن تسديدة يوري سيزار مرت بجانب القائم بقليل، ثم أهدر مينساه فرصتين سانحتين للتسجيل في الدقيقتين 79 و81، وشهدت باقي الدقائق المزيد من الفرص الضائعة من الجانبين، قبل أن ينجح سردار أزمون في اختطاف هدف الفوز لشباب الأهلي في الوقت القاتل.



