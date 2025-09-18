مهاجمون كبار بلا أهداف في دوري المحترفين



ما زال عدد من المهاجمين الكبار أصحاب الأسماء اللامعة في أندية دوري المحترفين يبحثون عن البصمة الأولى في النسخة الحالية من بطولة الدوري، التي غابوا عن إحراز الأهداف فيها حتى نهاية الجولة الثالثة، ما يضعهم أمام تحدٍ كبير قبل صافرة بداية الجولة الرابعة، التي تنطلق يوم الجمعة، بهدف الوصول إلى شباك المنافسين، وترجمة الفرص إلى أهداف تساعد في تحقيق الانتصارات التي تسعى إليها جميع فرق «دورينا».



ومن الأسماء التي غابت عن هز الشباك، وليد أزارو، مهاجم عجمان، الذي شارك في 270 دقيقة كاملة دون أن يتمكن من التسجيل، رغم خبراته الكبيرة في ملاعب الإمارات ونجاحاته السابقة، التي صنعت منه نجماً بارزاً في «دورينا»، وبالمثل لم ينجح البرازيلي سالدانيا، مهاجم الوصل، الذي يعد من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، في إحراز أي هدف، رغم مشاركته في 200 دقيقة، أظهر خلالها مهارات عالية، لكن دون ترجمتها إلى أهداف.



أما الفرنسي يوسف نياكاتيه، مهاجم بني ياس، فقد لعب 247 دقيقة في المباريات الثلاث السابقة، لكنه لم ينجح في تكرار ما قدمه الموسم الماضي حين كان أحد أبرز الأوراق الهجومية المميزة للفريق، بينما بذل البرازيلي فينيسيوس ميلو، مهاجم الجزيرة جهداً كبيراً على مدار 267 دقيقة، غير أن محاولاته لم تترجم إلى أهداف.



ومن جانبه لم يظهر الإيراني شهريار موغانلو، مهاجم كلباء، بالمستوى المنتظر منه حتى الآن، بعدما لعب 175 دقيقة دون أن يتمكن من هز الشباك، في حين يعيش المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز وضعية خاصة هذا الموسم، إذ إنه اللاعب الوحيد الذي شارك مع ناديين في المسابقة، بعدما بدأ بقميص الجزيرة قبل أن ينتقل إلى النصر، ولعب حتى الآن 124 دقيقة مع الفريقين دون أن ينجح في التسجيل.



ومع إدراك هؤلاء المهاجمين أهمية دورهم في قيادة الخطوط الأمامية وتسجيل الأهداف فإن الجولة الرابعة من الدوري تشكل فرصة ذهبية لهم لكسر حاجز الصمت، والوصول إلى الشباك، خصوصاً أن استمرار الغياب عن التهديف قد يؤثر على حظوظهم في المشاركة أساسيين، ويضعهم تحت ضغط إضافي أمام الجماهير والأجهزة الفنية.