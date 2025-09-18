عطل في مكيف الطائرة يؤجل سفر موناكو الفرنسي لمباراته بدوري الأبطال

د ب أ

من المقرر أن يصل موناكو الفرنسي إلى بلجيكا، لمواجهة كلوب بروج في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في يوم المباراة، اليوم الخميس، وذلك بعد مشكلة في مكيف الطائرة أدت إلى إلغاء رحلة الفريق، أمس.

وقال آدي هوتر، المدير الفني للفريق الفرنسي: «إن قرار السفر يوم الخميس اتخذ من أجل دواعي السلامة، وكان أفضل حل ممكن».

وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان ذلك الأمر سيؤثر علينا.. نحن محترفون، وقمنا بتغيير جدولنا فوراً».

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اللاعبين وهم على متن الطائرة في الرحلة الأصلية، أمس الأربعاء، وهم في ملابسهم الداخلية، بسبب مشكلة التكييف، كما قاموا بالتهوية على أنفسهم.