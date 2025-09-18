بنفيكا يطلب مورينيو

أ ف ب

أكد بنفيكا، رابع الدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم بدء مفاوضاته للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد يوم واحد على إبداء الأخير «اهتمامه» بالانضمام إلى قطب العاصمة لشبونة.

وأكد النادي في بيان مقتضب لهيئة البورصة البرتغالية أن الشركة التي تدير قسم كرة القدم في بنفيكا «تعلن أن المفاوضات جارية لتعيين المدرب جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو فيليكس، على أمل إتمامها قريباً».

وأعلن رئيس النادي لاعب الوسط الدولي السابق روي كوشتا ليلة الثلاثاء الأربعاء إقالة المدرب البرتغالي برونو لاجي بعد الخسارة الصادمة لبنفيكا على أرضه أمام نادي قره باغ الأذربيجاني (2-3) في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو لدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام لدى وصوله إلى لشبونة مساء الأربعاء، أنه تم التواصل معه.

وقال المدرب البالغ من العمر 62 عاماً والذي أُقيل في نهاية أغسطس الماضي من تدريب فنربهتشه التركي بعد خروجه من الدور التمهيدي الثالث للمسابقة القارية العريقة على يد بنفيكا: «سألني بنفيكا رسمياً إن كنت مهتماً (بالمنصب). من هو المدرب الذي يرفض بنفيكا؟ ليس أنا».

وأضاف: «عندما عرضت علي فرصة تدريب بنفيكا، لم أتردد في التعبير عن اهتمامي، بل ورغبتي في ذلك».

بعد عمله مساعداً للإنجليزي بوبي روبسون والهولندي لويس فان خال في نادي برشلونة الاسباني، تولى مورينيو الملقب بالـ«سبيشل وان»، أول منصب له كمدرب رئيسي في بنفيكا في سبتمبر 2000، لكنه غادر بعد 11 مباراة فقط.

انتقل بعدها إلى تدريب ليريا، ثم حقق أول نجاحاته مع بورتو بقيادته إلى لقبي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 ودوري دوري أبطال أوروبا عام 2004، قبل أن ينتقل إلى تشلسي الانجليزي (الدوري في أعوام 2005 و2006 و2015)، وإنتر ميلان الايطالي (دوري الأبطال عام 2010)، وريال مدريد الإسباني (الدوري عام 2012)، ومانشستر يونايتد الانجليزي، تلتها فترات أقل نجاحا مع توتنهام الانجليزي، وروما الإيطالي، وفنربهتشه.