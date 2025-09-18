ميسي مستمر مع إنتر ميامي لما بعد 2026

أ ف ب

توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقه إنتر ميامي الأمريكي، إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ما قد يمكّنه من إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي الشمالي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وسيضمن التجديد أن يواصل ابن الثامنة والثلاثين مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لما ذكرته هذه المصادر.

وكانت تقارير صحافية أشارت هذا الصيف إلى إمكانية ختام ميسي مشواره الاحترافي الزاخر في الدوري السعودي، حيث يلعب غريمه السابق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ بداية 2023.

وكان ميسي ألمح إلى إمكانية تجديد عقده بعد مواجهة فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، في سبتمبر «ننتهي من الموسم في نهاية العام، ثم عليّ أن أحضر للموسم التالي. سنرى كيف تكون جاهزيتي، وآمل في تقديم فترة إعدادية جيدة للموسم».

تابع عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 «تسعة أشهر تمر بوقت سريع، كما أنها فترة طويلة في الوقت عينه».

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

لعب دوراً كبيراً في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه. حصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأمريكي، وأحرز درع المشجعين.

في 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 28 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأمريكي وكأس الرابطتين. هو أفضل مسجل في فريقه راهناً.

يحتل إنتر ميامي راهناً المركز السادس في المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي، وميسي مرشح قوي لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري، على غرار الموسم الماضي، بعد تسجيله 20 هدفاً في 21 مباراة.

وفي موسم 2025، بلغ إنتر ميامي نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف، وخرج من ثمن نهائي مونديال الأندية، أمام باريس سان جرمان بطل أوروبا 0-4.

وكان أحد مالكي النادي، خورخي ماس، قال في وقت سابق، إن إنتر ميامي سيقوم بكل ما في وسعه، لضمان تجديد عقد ميسي، والاعتزال في جنوب فلوريدا.

ويُعدّ ميسي من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم، وحقق إنجازات رائعة، خصوصاً مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، ومنتخب بلاده.

إلى كراته الذهبية الثماني، نال لقب الدوري الإسباني عشر مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقب الدوري الفرنسي مرتين، فيما توج مع بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، حيث حمل شارة القائد وكوبا أمريكا 2021 و2024.