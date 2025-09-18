السناني: جمهور الوصل استحق الفرحة ومشوار «الآسيوية» ما يزال طويلاً



أكد خالد السناني، حارس مرمى الوصل، سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه فريقه على الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار «الإمبراطور» بدوري أبطال آسيا، 2 مساء الأربعاء، مؤكداً أن الانتصار كان مهماً لبداية قوية ومثالية في البطولة.



ووجه السناني التهنئة لجماهير الوصل عبر «البيان»، مشيراً إلى أن الجمهور استحق فرحة الفوز الكبير، لأنه ظل دائماً خلف الفريق في كل الأوقات، وكان شريكاً أساسياً، فيما تحقق داخل الملعب والذي كان ترجمة للدعم المعنوي من المدرجات.



وبارك حارس الوصل لزملائه اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه في المباراة، ذاكراً أنهم كانوا على قدر التحدي وأثبتوا جودتهم العالية من خلال الأداء والنتيجة، وثمّن دور إدارة النادي، مبيناً أنها وفرت كل سبل الدعم والتهيئة للفريق، معتبراً أن الفوز على الاستقلال يعبر عن روح التضامن داخل النادي وأداء كل شخص لواجبه على أفضل ما يكون.



وشدد السناني على أن نتيجة الفوز الكاسح، لا تعني فوز الوصل بالبطولة الآسيوية، مشيراً إلى أن المشوار ما زال طويلاً، وهناك الكثير من التحديات المقبلة، مؤكداً أن مباراة الاستقلال كانت مجرد بداية، وأن التفكير يجب أن يكون بجدية في كل مواجهة قادمة، مع المزيد من التركيز ومضاعفة العمل.



وأكد حارس الوصل أن طموحات الفريق كبيرة هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن «الإمبراطور» يملك الأدوات التي تساعده على المضي بعيداً، وعلى رأسها الجمهور الوفي، مضيفاً أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهداف النادي وتمثيله بالصورة اللائقة.



وعن جاهزيته الشخصية قال السناني إنه يتدرب بجدية ويعمل على تقديم أفضل ما لديه دائماً، وإن جميع زملائه في قمة الجاهزية والحماس، ولديهم رغبة في الدفاع عن شعار الوصل بكل قوة وإصرار حتى تتحقق الأهداف المنشودة.