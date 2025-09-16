دومان موهبة أرسنال يحلم بدخول تاريخ دوري الأبطال



يستعد ماكس دومان لاعب أرسنال الإنجليزي لأن يكون أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يشارك في البطولة القارية، وذلك عندما يواجه الفريق نظيره الإسباني بتشكيله الجديد أتليتك بلباو مساء اليوم الثلاثاء.



وأصبح دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عاماً و259 يوماً الشهر الماضي، فيما سيكون اللاعب على مقاعد بدلاء أرسنال ضد بيلباو بالمباراة التي تقام في إسبانيا، وقد يشارك كبديل.



ويعد هذا الموسم هو الثاني توالياً لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، والتي باتت تضم مجموعة واحدة بها 36 فريقاً، حيث يلعب كل فريق مع 8 منافسين مختلفين، في جدول مكتظ بالمواجهات الكبرى حتى يناير، وتقام مباريات الجولة الأولى على مدار 3 أيام هذا الأسبوع.



ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بـ 15 لقباً، نظيره الفرنسي مارسيليا، حيث يحتاج ريال لأن يحقق الفوز بهدفين لكي تصل انتصاراته إلى 200 على مستوى البطولة، وأهدافه إلى 700 أيضاً.



وسبق أن هزم ريال مدريد مارسيليا في جميع المباريات الأربع التي تقابل فيها الفريقان، بالمسابقة القارية المميزة.