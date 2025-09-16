علماء «UC3M» يتحدون الجاذبية لحماية رواد الفضاء من مخاطر صحية في المريخ



استكمل مشروع دولي رائد، تقوده باحثات بارزات، ويشارك فيه باحثون من جامعة كارلوس الثالث في مدريد «UC3M»، وتدعمه وكالة الفضاء الإسبانية «AEE»، حملة رحلاته المكافئة في بوردو (فرنسا). يهدف إلى دراسة الآثار السلبية لانعدام الجاذبية على جسم الإنسان ومواجهتها، وهو تحدٍ رئيسي لاستكشاف القمر والمريخ في المستقبل، بحسب جامعة كارلوس الثالث في مدريد.



حماية صحة القلب والأوعية الدموية

تقود البحث البروفيسورة آنا دياز أرتيليس، من جامعة تكساس إيه آند إم (TAMU، الولايات المتحدة الأمريكية)، والأستاذة الفخرية في قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة كاليفورنيا 3M، وقد اختبر فريقها إجراء مضاداً مبتكراً لحماية صحة القلب والأوعية الدموية والعين لدى رواد الفضاء في البعثات طويلة الأمد.

يُمثل هذا المشروع إنجازاً بارزاً بفضل نهجه وأعضاء فريقه، الذين يضمون عدداً ملحوظاً من النساء والمشاركات الإسبانيات. ومن بين المشاركات: سارة غارسيا ألونسو، رائدة الفضاء الاحتياطية في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)؛ وإيزابيل فيرا تراليرو، مديرة مكتب الفضاء والمجتمع في وكالة الفضاء الإسبانية؛ وبياتريز بوينتي-إسبادا، مديرة مركز تدريب طب الفضاء (CIMA) التابع للقوات الجوية والفضائية. ويكتمل الفريق الإسباني بـ: البروفيسور أوسكار فلوريس أرياس، مدير قسم هندسة الفضاء في جامعة كاليفورنيا 3M؛ وطالب الماجستير هوك بينتينات لوربا في جامعة تكساس إيه آند إم؛ ومشاركة المعهد الوطني لتكنولوجيا الفضاء (INTA).



غياب تدرجات الجاذبية

خلال المهمات الفضائية يؤدي غياب تدرجات الجاذبية إلى إعادة توزيع سوائل الجسم باتجاه الرأس، ما قد يسبب مشاكل في الرؤية، وارتفاعاً في الضغط داخل الجمجمة، وزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية في الرقبة. ولمواجهة هذه الآثار اختبر الفريق تقنية تسمى الضغط السلبي للجزء السفلي من الجسم (LBNP)، والتي تطبق ضغطاً سلبياً على الساقين لإعادة توزيع السوائل إلى الجزء السفلي من الجسم وتطبيع الدورة الدموية. يقول أوسكار فلوريس: «الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في هذا المشروع هو أننا نُقيّم إجراء مضاداً واعداً مثل LBNP في ظروف الجاذبية الصغرى الحقيقية.

سيُتيح لنا هذا تحليل فعالية LBNP في حماية صحة العين والقلب والأوعية الدموية لرواد الفضاء، وهما من التحديات الرئيسية التي تُواجهها المهمات الفضائية طويلة الأمد».

ويضيف: «بالإضافة إلى كونه نقطة تحول في حماية صحة رواد الفضاء فإن التحقق من صحة تقنية LBNP قد يفتح الباب أيضاً أمام التطبيقات الطبية هنا على الأرض».



قياس الدورة الدموية

طوال الرحلة سيتم تحليل فعالية هذه التقنية من خلال قياس الدورة الدموية في الرقبة، وغيرها من مؤشرات القلب والأوعية الدموية والعين. يُعد هذا الجهد التعاوني مثالاً على البحث العالمي مع شركاء مرموقين في الولايات المتحدة، مثل جامعة كاليفورنيا، ديفيس، وجامعة فلوريدا. يُموّل المشروع من قِبل وكالة الفضاء الأوروبية، وناسا، وجامعة تكساس إيه آند إم، وشركة لوكهيد مارتن، ما يؤكد أهميته الدولية.