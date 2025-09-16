صفقة خيالية.. نادٍ من دبي يبيع لاعباً صاعداً بـ20 مليون يورو







عقد نادي كرة قدم خاص ـ مقره في دبي ـ صفقة خيالية وغير مسبوقة في كرة الإمارات، بعد نجاحه في بيع أحد لاعبيه إلى إلى «آر بي لايبزيغ» الألماني بـ20 مليون يورو.

تفاصيل هذه الصفقة تعود إلى شهر يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعقدها نادي «اليت فالكون» الذي لعب في الموسم الماضي، ضمن أندية الدرجة الثانية بالدوري الإماراتي، وتتعلق بانتقال اللاعب الايفواري الصاعد يان ديوماندي ( 18 عاماً) إلى لايبزيغ بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.



وفي حديثه عن تفاصيل الصفقة، أكد لـ«البيان» محمد سليمان بن صالح مالك نادي «اليت فالكون» سابقاً والمدير التنفيذي للعمليات حالياً بنادي الاتفاق الذي ينشط ضمن أندية الدرجة الأولى بالدوري الإماراتي أن ديوماندي يعد واحداً من بين 26 لاعباً من 11 جنسية أفريقية نجح «اليت فالكون» في بيعهم إلى عدة أندية خارج الإمارات في الصين وكندا وأمريكا وفي دوريات أوروبية مختلفة مثل باثي نداي الذي انتقل إلى نادي فانكوفر الكندي، ومامادو سافاني إلى نادي ريو أفي البرتغالي، وسعيد أيماجين الذي انتقل إلى نادي ليغانيس الإسباني، وجون أونجانك إلى الدوري المكسيكي وغيرهم.



وأوضح بن صالح، الذي انتقل للعيش في دبي منذ 5 سنوات قادماً من فرنسا، أنه اكتشف موهبة ديوماندي في سن مبكرة في الكوت ديفوار وساعده على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى أكاديمية دي إم إي في فلوريدا، حيث قاد أداؤه المتميز فريق «أي أس فرنزي» إلى موسم خالٍ من الهزائم، وتوج بلقب الدوري المحلي عام 2023، وفي نهاية 2024 عاد إلى دبي وواصل تدريباته مع «اليت فالكون» قبل أن يوقع أول عقد احتراف له مع نادي ليغانيس الإسباني، وسجل ديوماندي ظهوره الأول بالدوري الإسباني، ضد ريال مدريد في مارس 2025.

واختير ديوماندي لأول مرة ضمن التشكيلة الأساسية بعد أسبوعين ضد خصمٍ عريق آخر، وهو برشلونة، ثم بدأ أساسياً في جميع مباريات الدوري السبع التالية، كانت تلك المسيرة بأكملها من أفضل مسيرة ليغانيس في الموسم، حيث خسر مباراتين فقط من تلك المباريات، وفاز بثلاث من آخر أربع مباريات، ورغم صغر سنه نجح ديوماندي في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليخطف أنظار النادي الألماني.



وعن اختياره العيش في دبي والاستثمار فيها في المجال الرياضي، قال بن صالح إنه يعشق الإمارات منذ 20 عاماً لكنه انتقل للعيش في دبي منذ 5 سنوات لعدة أسباب منها التشريعات التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في كل المجالات وخاصة الرياضة، والشعور فيها بالأمان، إضافة إلى ما تملكه من رؤية مستقبلية.



وأضاف: «في أوروبا لا توجد رؤية للغد، لكن هنا توجد رؤية للمستقبل حتى لأكثر من 100 عام، في أوروبا لا يوجد أمان، هذا البلد منحني الأمان، وأيضاً ما يفعلونه للشباب، أريد أن أكون جزءاً من هذا لأنني أؤمن أن هذا أكبر من مجرد أن أكون مديراً رياضياً حتى في أكبر ناد في أوروبا».



وعن أهدافه مع نادي الاتفاق، قال: التحقت بنادي الاتفاق أغسطس الماضي لتولي منصب المدير التنفيذي للعمليات، ونتطلع للصعود إلى دوري المحترفين حتى نكون أول ناد خاص يحقق ذلك، وأن نمثل الإمارات في المسابقات الخارجية، هدفي هو أن أجعل هذا النادي يخوض مبارياتٍ وبطولات كبيرة خارج الدولة.