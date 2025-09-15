الهلال السوداني... 4 نهائيات والعقدة لازالت مستمرة



سادت أجواء من الوجوم والحسرة وسط جماهير نادي الهلال السوداني بعد خسارته نهائي بطولة شرق ووسط أفريقيا للأندية «سيكافا»، 1-2 في مواجهة فريق سنغيدا التنزاني، اليوم الاثنين على ملعب كي أم سي، بالعاصمة التنزانية دار السلام. وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه الفريق السوداني صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة دون أن يتمكن من اعتلاء منصات التتويج، ليستمر بحثه عن التتويج ببطولة خارجية منذ فجر تأسيسه قبل أكثر من 95 عاماً.



وبدأت عقدة النهائيات المستمرة حتى الآن مع الهلال أحد أعرق الأندية السودانية، عندما خسر أول نهائي أمام فريق النادي الأهلي المصري في وقت سابق من 1987عام بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة أثارت جدلاً كثيفاً، استمر لسنوات بعد أن اتهم الهلاليون الحكم المغربي «لاراش»، الذي أدار تلك المباراة بالتحامل على الهلال بإلغائه هدفاً صحيحاً سجله المدافع جمال خميس الملقب بـ«الثعلب».



وبعد 5 سنوات وتحديداً عام 1992 عاد الفريق الأزرق، ليخسر نهائي ذات المسابقة بعد أن تخلف 0-2 أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطاردت عقدة النهائي الفريق الأزرق في المسابقات العربية، إذ خسر نهائي الكؤوس العربية في نسختها الثانية عشرة بعد تخلفه 1-3 أمام نادي الملعب التونسي على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة تونس عام 2002.

وعلى عكس غريمه التقليدي سبق للمريخ السوداني أن فاز بلقب البطولة الإقليمية «سيكافا» 3 مرات في الأعوام 1986 و1994 و2014، كما توج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي عرفت سابقاً بكأس مانديلا في العام 1989.