حمدان بن مبارك: ندعم أندية الدولة خارجياً وثقتنا كبيرة بتمثيل مشرف يعزز حلم المونديال



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم الاتحاد الكامل لأندية الدولة المشاركة في البطولات القارية والخليجية، والتي تنطلق اليوم بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بمشاركة أندية شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، إضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 والتي ستنطلق لاحقاً بمشاركة الوصل، ودوري أبطال الخليج بمشاركة العين.



وأوضح معاليه أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً بالغاً بهذه المشاركات، نظراً لما تمثله من أهمية كبرى في تعزيز مكانة الكرة الإماراتية على المستوى الخارجي، مشيداً بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الفرق الإماراتية، ومتمنياً لها التوفيق في مشوارها القاري والخليجي.



وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الأندية الإماراتية على تحقيق نتائج إيجابية ومشرفة، تعكس تطور مستوى كرة القدم في الدولة، مؤكداً أن النجاحات الخارجية للأندية تصب بشكل مباشر في مصلحة المنتخب الوطني، الذي يستعد للدخول في أهم مراحل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.



وقال: نحن في اتحاد الإمارات لكرة القدم نرى أن تكاتف الجميع خلال هذه المرحلة سيكون له الأثر الأكبر في دعم الأندية والمنتخب الوطني، وندعو جماهيرنا الوفية إلى الوقوف خلف فرقنا في المحافل الخارجية، كما نهيب بالجميع الاستعداد لمساندة الأبيض في الشهر المقبل، خلال رحلته الحاسمة نحو حلم المونديال. وأكد معاليه أن اتحاد الكرة ماضٍ في تنفيذ خططه الاستراتيجية، بالتعاون مع الأندية والجهات المعنية، لتعزيز حضور كرة القدم الإماراتية إقليمياً ودولياً، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وجماهير الوطن.