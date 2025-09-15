منتخب عُمان يستعد لملحق المونديال بمعسكر داخلي بمشاركة 26 لاعباً

دبي – إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، عن اختيار كارلوس كيروش مدرب المنتخب العُماني الأول، 26 لاعباً لبدء المعسكر الداخلي المقرر في العاصمة مسقط انطلاقاً من الإثنين، وحتى يوم الأحد المقبل.

وتضم القائمة المختارة اللاعبين إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، بلال البلوشي، أحمد الرواحي، أحمد الكعبي، علي البوسعيدي، جمعة الحبسي، محمود المشيفري، أحمد الخميسي، مصعب الشقصي، نايف بيت صبيح، أمجد الحارثي، ثاني الرشيدي، غانم الحبشي، سلطان المرزوق، عاهد المشايخي، مصعب المعمري، حارب السعدي، أرشد العلوي، عبدالله فواز، أحمد الريامي، زاهر الأغبري، حاتم الروشدي، ناصر الرواحي، صلاح اليحيائي، ومحمد الغافري.

ويقام المعسكر في إطار خطة إعداد المنتخب العُماني لخوض مباراتيه أمام منتخبي قطر والإمارات يومي 8 و11 أكتوبر 2025، ضمن مباريات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مع العلم أن منتخب عُمان سبق أن أقام تحت قيادة كيروش، معسكراً قصيراً في تركيا، وشارك بعدها في بطولة اتحاد وسط آسيا، وحل فيها بالمركز الرابع.