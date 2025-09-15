الهلال السعودي.. رحلة الوصول إلى النهائي الآسيوي السادس تبدأ بمواجهة الدحيل القطري

إيهاب زهدي

يلتقي الهلال السعودي وضيفه الدحيل القطري على ملعب استاد المملكة أرينا بالرياض في الساعة العاشرة و15 دقيقة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتطلع الهلال وصيف النسخة الماضية وبطل نسختي 2019 و2021، للوصول إلى النهائي السادس في تاريخه من خلال مشاركته الـ20، وهو رقم قياسي، بينما يشارك الدحيل للمرة الـ13، وسبق أن وصل إلى الدور قبل النهائي عام 2022.

وتشهد الجولة الأولى للبطولة أيضاً، 6 مباريات على مدار يومين ضمن دوري منطقة شرق آسيا، حيث يخوض ملبورن سيتي الأسترالي بطل الدوري المحلي 2024-2025، مشاركته الثالثة على المستوى القاري بمواجهة نظيره سانفريس هيروشيما الياباني وصيف الدوري الياباني عام 2024، على ملعب استاد ملبورن ريكتانغولار.

ويشارك غانغوون الكوري الجنوبي لأول مرة في البطولة بعد حلوله وصيفاً في الدوري المحلي 2024، ليُصبح النادي الكوري رقم 14 في تاريخ هذه المسابقة، ويلتقي على ملعب استاد تشونتشيون سونغام سبورتس تاون مع نظيره شنغهاي شينهوا الصيني وصيف الدوري عام 2024، والذي يخوض مشاركته القارية العاشرة بعد وصوله إلى دور الـ16 في النسخة الماضية.

أما فري ماتشيدا زيلفيا الياباني، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، والذي حقق المركز الثالث في أول مواسمه، فيُسجل الظهور الأول له في البطولة القارية، ليُصبح النادي الياباني رقم 17 في تاريخها، ويُواجه على ملعب استاد نوزوتا بارك في ماتشيدا، نظيره سيؤول الكوري الجنوبي، وصيف نسخة 2013، والعائد للبطولة بعد غياب منذ 2020 من خلال مشاركته التاسعة.

ويخوض بوريرام يونايتد التايلاندي، مشاركته القارية العاشرة، وهو رقم قياسي على مستوى الأندية التايلاندية، بعدما بلغ الدور ربع النهائي نسخة 2024-2025، وحقق 4 ألقاب الموسم الماضي، ومن بينها لقب بطولة أندية اتحاد آسيان لكرة القدم إلى جانب الثلاثية المحلية، وسيواجه على أرضه في استاد بوريرام، نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، والذي يملك سجلاً محلياً لا يقل بريقاً، إذ يُشارك للمرة السادسة في دوري الأبطال بعدما أضاف لقبين في بطولة الكأس إلى لقبه الحادي عشر القياسي في الدوري، وتواجه الفريقان 3 مرات من قبل، وجاءت جميعها في النسخة الماضية من البطولة، ويتطلع الضيوف لتحقيق انتصارهم الأول أمام الفريق التايلاندي.

وتختتم الجولة الأولى بعد غد الأربعاء، عندما يلتقي أولسان الكوري الجنوبي مع تشينغدو رونغتشنغ الصيني، وأولسان توج بطلاً للقارة مرتين في 2012 و2020، وسيحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات المتتالية في البطولة القارية، ويدخل النسخة الحالية كوصيف بطل الدوري الكوري عام 2024 ليخوض مشاركته التاسعة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

ويستضيف أولسان على ملعب استاد أولسان مونسو نظيره تشينغدو رونغتشنغ، والذي تأسس عام 2018، وبدأ رحلته من الدرجة الرابعة، وصعد إلى دوري السوبر الصيني في عام 2022، وحقق أفضل إنجاز له بحصد المركز الثالث الموسم الماضي، قبل أن ينجح في اجتياز الدور التمهيدي ليحجز مكانه في مرحلة الدوري من البطولة القارية لأول مرة في تاريخه.

ويتقابل شنغهاي بورت الصيني وفيسيل كوبي الياباني، على ملعب استاد بودونغ في شنغهاي، وكلا الفريقين خرجا من دور الـ16 في النسخة الماضية، وهما يتطلعان لتجاوز ذلك الإنجاز هذه المرة. المُضيف أضاف لقب الكأس الأول إلى ثلاثيته في الدوري، فيما أحرز فيسيل لقبه الثاني على التوالي في الدوري وأكمل الثنائية المحلية، وهذه المواجهة هي الثالثة بينهما في البطولة القارية، مع تفوق كامل للفريق الياباني في المواجهتين السابقتين.