تيفو «أم علي» يزين مدرجات جماهير الوصل



أشاد أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوصل، بـ«التيفو» والمبادرة الرائعة التي قام بها جمهور النادي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام العين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي تمثلت في الاحتفاء بالمشجعة المخلصة «أم علي»، مبيناً أن الفكرة كانت مبادرة جماهيرية بامتياز، قامت على التنفيذ والإبداع في رسم أحد التيفوهات المميزة على المدرجات، تقديراً لدور «أم علي» القومي في دعم كرة القدم الإماراتية وتشجيعها المستمر لنادي الوصل، حيث تحرص دائماً على الوقوف خلف «الإمبراطور» في مختلف الظروف وتقديم الدعم المعنوي له، حتى أصبحت رمزاً للولاء والوفاء.



وشهد اللقاء حضور المشجعة الوفية التي تابعت المباراة من داخل الملعب، وحظيت باستقبال حار من جمهور الوصل الذي عبر عن تقديره الكبير لها في الوقت الذي وصفها فيه النادي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها «أم الوصل»، وأوضح الطنيجي أن جمهور ناديه، المعروف بمبادرته وتميزه، هو صاحب الفكرة، مقدماً الشكر له على هذه اللفتة الرائعة التي تعكس حبهم ودعمهم للفريق وأفراد المجتمع الرياضي، مبيناً أن «أم علي» تستحق كل التقدير الذي تحظى به، وقال موجهاً رسالته إلى المشجعة الوفية: «أنت تستحقين التكريم وهذا العمل، الله يحفظك ويطول عمرك».



وتعكس المبادرة الإيجابية التي أقدم عليها جمهور الوصل، الاحترام الكبير الذي يحمله النادي لمشجعيه المخلصين، والتقدير لكل من أجزل العطاء ودعم النادي خلال مشواره، والترابط الذي تعيشه أسرة النادي.