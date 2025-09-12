الأهلي يتمسك بالخطيب.. مجلس الإدارة يرفض رحيله عن منصبه

أعلن مجلس إدارة الأهلي المصري، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لقرار رئيس النادي محمود الخطيب بالتنحي عن منصبه وعدم الترشح لفترة رئاسة مقبلة.

وكان الخطيب قد أصدر بيانًا رسميًا في وقت سابق اليوم، كشف خلاله عن عدم ترشحه في انتخابات رئاسة النادي الأهلي المقبلة، مؤكّدًا تنحيه عن عمله كرئيس للنادي في الوقت الحالي استجابة لظروفه الصحية وتوصيات الأطباء.

غير أن مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدر بيانًا رسميًا عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيه على رفض قرار الخطيب، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بقاءه في موقع القيادة نظرًا لأهمية دوره وحاجة النادي إلى خبراته في إدارة شؤون القلعة الحمراء.