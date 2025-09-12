الدوري السعودي يسجل حضورًا قياسيًا للاعبين الفرنسيين هذا الموسم

يتجاوز حضور اللاعبين الفرنسيين حاجز العشرة للمرة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بعد تعاقد الأندية المشاركة في المسابقة مع 15 لاعبًا فرنسيًا، وهو العدد الأكبر من التعاقدات من جنسية واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أول أمس الأربعاء.

وتعاقد نيوم مع أول لاعب فرنسي خلال نافذة الانتقالات الصيفية، وهو المهاجم ألكساندر لاكازيت، ثم بعد ذلك مع الموهبتين المدافع الشاب ناثان زيزي (20 عامًا) ولاعب الوسط سايمون بواربري (19 عامًا).

وعاد زيزي وبواربري لتوهما من تمثيل المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عامًا في تصفيات أمم أوروبا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

واللافت ليس كثرة عدد التعاقدات مع اللاعبين الفرنسيين فحسب، بل تنوع الأندية التي انضموا إليها، حيث وصل عددها إلى 10 أندية، بارتداء ياسين عدلي قميص فريق الشباب.

وتعاقدت أندية الهلال والأهلي والتعاون مع 6 فرنسيين، بواقع لاعبين لكل نادٍ. فاستقطب الهلال الظهير الدولي ثيو هيرنانديز، والحارس ماتيو باتوييه، فيما ضم الأهلي لاعبي الوسط إينزو ميو وفالنتين أتانجانا. وأعلن التعاون في اليوم الختامي للانتقالات عن التعاقد مع رومان فايفر لاعب بورنموث الإنجليزي، وكان قبلها حصل على خدمات لاعب لينس الفرنسي أنجيلو فولجيني على سبيل الإعارة.

ويملك فريقا النصر والرياض تجربتين ناجحتين من الموسم الماضي مع الفرنسيين محمد سيماكان مدافع النصر، ويوان باربيت لاعب الرياض. فعزز النصر صفوفه بالفرنسي الآخر كينجسلي كومان، الجناح السابق في بايرن ميونخ الألماني، بينما استعان الرياض بخدمات الجناح تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري السابق لتعزيز القدرات الهجومية في الفريق الذي يخوض موسمه الثالث في الدوري.

كما تعاقد ضمك والنجمة مع فرنسيين من الدوري التركي، هما لاعب الوسط نبيل عليوي (قادما من أضنة ديمرسبور التركي) ولاعب هاتاي سبور بلال بوطوبة.

وسار نادي الحزم على نهج الصاعدين الآخرين نيوم والنجمة في التعاقد مع الفرنسيين، حيث ضم لاعب الوسط لورينتز روزييه بعد نهاية عقده مع فورتونا سيتارد الهولندي.