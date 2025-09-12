ظروف استثنائية ترافق مباراة برشلونة الأولى على أرضه أمام فالنسيا

بعد ثلاثة أسابيع من المواجهات خارج الديار في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، يخوض برشلونة حامل اللقب مباراته الأولى على أرضه الأحد ضمن المرحلة الرابعة، رغم أنها لن تشهد عودته المنتظرة إلى ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" المُجدّد.

ويستضيف العملاق الكاتالوني نظيره فالنسيا على ملعب "يوهان كرويف" المخصص للتدريبات والذي يتسع لستة آلاف متفرّج، طامحًا للبقاء على مقربة من غريمه اللدود ريال مدريد وأتلتيك بلباو المتصدرَين.

ويتخلف برشلونة الرابع بنقطتين عن الطليعة بعد تعادله المخيب أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 قبل النافذة الدولية، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض.

وكان برشلونة يمني النفس باللعب أمام عدد محدود من جمهوره على "كامب نو" بحلته الجديدة رغم استمرار أعمال البناء، لكنه لم يحصل على التصاريح اللازمة.

وفي وقت يُقام فيه حفل موسيقي على الملعب الأولمبي، حيث خاض برشلونة مبارياته في الموسمين الماضيين أثناء التجديدات، أُجبر النادي على خوض المباراة على ملعب التدريبات بسعته المحدودة.

وسبق لريال مدريد أن لعب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" خلال تجديد "سانتياغو برنابيو" في موسم 2020-2021، لكن حينها كان الحضور الجماهيري ممنوعًا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا الخميس: "سنعود إلى الكامب نو في أقرب وقت، ونتطلع بشغف إلى تلك اللحظة".

وكان برشلونة قد اكتسح كومو الإيطالي بخماسية نظيفة على ملعب يوهان كرويف في آب/أغسطس الماضي خلال مباراة ودية، والتي كان يأمل أن تكون على "الكامب نو" قبل تأجيل افتتاحه إلى نوفمبر 2026.

ومَنح برشلونة خصمه فالنسيا 290 بطاقة للمشجعين، بيعت جميعها بسرعة. وقال لاعب وسط فالنسيا بيبيلو: "علينا أن نتأقلم رغم أننا نفضل اللعب في ملاعب كبيرة. في النهاية، لا خيار سوى خوض المباراة والفوز بها".

وألحق فريق المدرب هانزي فليك هزيمة ثقيلة بفالنسيا الموسم الماضي 7-1 على الملعب الأولمبي، إلا أن بيبيلو توقّع مواجهة أكثر تنافسية الأحد.

وقال: "نحن جاهزون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية. لقد صححنا الأخطاء الماضية، ونحن مقتنعون بأنها ستكون مباراة قوية".

وأشار فليك إلى أن فريقه بحاجة إلى ضبط النفس إذا ما أراد تكرار نجاح الموسم الماضي، بعد الثلاثية المحلية، معتبرًا أن اللعب على ملعب يوهان كرويف قد يكون تذكيرًا بضرورة التواضع.

وقال: "من المهم ألا يكون هناك غرور، فهذا يقتل فرص النجاح".

من جانبه، شدد الموهوب لامين جمال على ضرورة التركيز بعد العودة من النافذة الدولية، مضيفًا: "لم نبدأ الموسم بالقوة نفسها التي أنهينا بها الموسم الماضي، وارتكبنا أخطاء. لدينا رغبة كبيرة في المزيد، لكن نحتاج إلى بعض الوقت".

في المقابل، يحل ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسييداد باحثًا عن العلامة الكاملة، بينما يستضيف أتلتيك بلباو متصدر الترتيب نظيره ألافيس السبت.

لم يحقق أتلتيكو مدريد الفوز بعد مرور ثلاث مراحل، وبالتالي تُعد مباراته أمام فياريال ثالث الترتيب السبت فرصة لإحياء موسمه. ومع تراجع دور أنطوان غريزمان مؤخرًا، حمل الأرجنتيني ألفاريز مسؤولية قيادة الهجوم بثقة مدربه دييغو سيميوني.

إحصائيات بارزة:

ريال مدريد وأتلتيك بلباو فقط يملكان العلامة الكاملة.

حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في آخر ست مباريات خارج أرضه ضد ريال سوسييداد.

يملك برشلونة أصغر معدل أعمار في الدوري (24.4 سنة).