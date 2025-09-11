890 مليون يورو القيمة السوقية لأندية دوري أبطال آسيا للنخبة عن الغرب



بلغت القيمة السوقية لأندية دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب القارة 890.09 مليون يورو، وذلك طبقاً لآخر تحديثات موقع ترانسفير ماركت العالمي، المتخصص في أرقام وإحصاءات الفرق واللاعبين، ويأتي ذلك قبل انطلاقة منافسات النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد، في 15 سبتمبر الجاري، وهي النسخة التي يشارك فيها 12 فريقاً من منطقة الغرب، ومثلهم من الشرق، إذ تقام المنافسات بنظام الدوري.



وتصدر الهلال السعودي القائمة بقيمة 228.45 مليون يورو، ما يمثل حوالي 25.7 % من إجمالي القيمة السوقية، يليه الأهلي السعودي بقيمة 174.25 مليون يورو «19.6 %»، ثم الاتحاد السعودي بقيمة 148.45 مليون يورو «16.7 %».



وجاء الدحيل القطري في المركز الرابع بقيمة 75.78 مليون يورو «8.5 %»، تلاه السد القطري بقيمة 71.88 مليون يورو «8.1 %»، وشباب الأهلي بقيمة 49.23 مليون يورو «5.5 %»، ثم الشارقة بقيمة 41.48 مليون يورو «4.7 %»، والوحدة بـ 36.33 مليون يورو «4.1 %».



وحل الغرافة القطري في المركز التاسع بقيمة 32.93 مليون يورو «3.7 %»، تلاه تراكتور سازي الإيراني بـ 14.70 مليون يورو «1.7 %»، ثم ناساف الأوزبكي بـ 9.73 مليون يورو «1.1 %»، والشرطة العراقي بـ 6.88 مليون يورو «0.8 %».