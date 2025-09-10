كلباء والوحدة.. هدف واحد

كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

يستقبل كلباء بملعبه ضيفه الوحدة في مباراة مهمة مرتقبة تأتي في افتتاحية مواجهات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين وذلك في تمام السادسة إلا عشر دقائق مساء، وتبدو رغبة الفوز حاضرة في كل معسكر إذ يخوض النمور اللقاء برصيد 3 نقاط من مباراتين بعد الهزيمة في الجولة الأولى ضد النصر بهدف والفوز بذات النتيجة على بني ياس في الشامخة، في وقت تعادل فيه الوحدة سلبياً أمام حامل اللقب شباب الأهلي قبل أن يفوز على عجمان في عقر الدار، ويملك العنابي 4 نقاط، وشهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة خروج كلباء من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد العين بعد نهاية المباراتين على وقع التعادل قبل أن يحسم العين بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد فوزه عبر ركلات الترجيح، ودعم كلباء صفوف فريقه بالمدافع الكولومبي ريفاس قادماً على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.



بدوره وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء مواجهة الوحدة بالقوية والمعقدة في ذات الوقت، لافتاً إلى أن الوحدة يظل مرشحاً دائماً لنيل البطولات، كما أن الفريق الزائر لكلباء والذي أشرف من قبل على تدريبه مميز ويجيد الاستحواذ على الكرة ومتوازناً في جميع الخطوط.



ولفت إلى أن عودة اللاعبين الدوليين لمعسكر النمور ستمنح كلباء دفعة إضافية، وسنرى مدى جاهزيتهم لمباراة اليوم مشيراً إلى أن الجميع في حالة إيجابية ويحظون بدعم إدارة النادي، ونطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية ترفع رصيد كلباء إلى 6 نقاط وقال هدفنا مصالحة جمهور النادي عقب مغادرة كأس الرابطة على يد العين والذي عرف كيف يتفوق علينا بركلات الحظ.

ويتطلع الوحدة إلى مواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري وتحقيق انتصاره الثاني في المسابقة للاستمرار في المنافسة على الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 4 نقاط من الفوز على عجمان والتعادل مع شباب الأهلي.



ويستعيد الوحدة عدداً كبيراً من لاعبيه الدوليين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتعد المباراة بروفة مهمة للوحدة قبل البدء في غمار دوري أبطال آسيا للنخبة ولمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم 15 سبتمبر الجاري في مستهل مشوار العنابي في البطولة القارية.

وأكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة على أهمية مواجهة كلباء، وأنه لا توجد مباريات سهلة في كل المسابقات التي يخوضها الفريق.



وأشار إلى أن الفريق يعاني من ضغط الجدولة وتوالي المباريات، إلا أن الفريق استعد جيداً لكل الظروف وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على أن الوحدة يدخل اللقاء بهدف الفوز وتعويض تعادله مع شباب الأهلي في الجولة الماضية.