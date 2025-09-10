خورفكان والشارقة.. مداواة الجراح

خورفكان – محمد فضل، دبي: أحمد عيسى

يحل فريق الشارقة ضيفاً على خورفكان في ديربي إمارة الشارقة ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين عند الساعة الثامنة والنصف، ويسعى كل فريق إلى مداواة جراح الهزائم الأخيرة في الدوري بعد خسارة خورفكان أمام البطائح بنتيجة 1-2، والشارقة على يد الجزيرة بهدف في عقر الدار، لكنّ الفريقين نجحا في تخطي الدور التمهيدي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد عبور خورفكان بني ياس بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بعد التعادل خلال لقاء الذهاب والفوز في الإياب بهدف، أما فريق الشارقة فقد نجح في تحقيق الفوز ذهاباً بهدف وإياباً 2-0 على دبا الفجيرة.



ويتطلع مدرب خورفكان المواطن حسن العبدولي إلى إحراج الشارقة والإبقاء على النقاط الثلاث بخورفكان.

ويملك خورفكان 3 نقاط جمعها بعد أن حقق الفوز على الجزيرة في المباراة الأولى 3-2 قبل أن يخسر من البطائح في الأسبوع الثاني من المسابقة بنتيجة 2-1.

وقال حسن العبدولي مدرب خورفكان: مباراة الخميس تتطلب تركيزاً عالياً من قبل اللاعبين ويجب أن تكون الروح القتالية حاضرة وذلك للخروج بالنتيجة الإيجابية التي تسعد جمهور نادي خورفكان الذي نتوقع حضورهم بغزارة خلال مباراة الغد ضد الشارقة.



وقال مدرب الشارقة ميلوش إن مباراة فريقه أمام خورفكان، تتسم بالصعوبة والندية، مؤكداً احترامه الكبير للمنافس، وكاشفاً عن رغبة فريقه في تحقيق الفوز مع تقديم أداء يرضي التطلعات.

وقال ميلوش: عندما التقينا بخورفكان في فترة التحضيرات خلال مباراة ودية، ظهر الفريق بمستوى جيد وتسبب لنا في الكثير من المتاعب، لذلك ندرك تماماً أن المباراة لن تكون سهلة وأننا في مواجهة منافس قوي يمتلك أدوات الفوز.



وأوضح مدرب الشارقة أن فريقه يحتاج إلى جهد إضافي لكسب النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن اللاعبين مطالبون ببذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين موقع الفريق في جدول الدوري، وتابع: هدفنا أن نظهر بصورة قوية ونؤكد قوة فريقنا مع إرضاء الجماهير.



وأشار ميلوش إلى استرداد جهود بعض اللاعبين العائدين من المشاركة مع المنتخبات الوطنية، واعتبر ذلك أمراً إيجابياً يساعد فريقه على تقديم مستوى أفضل، لكنه قال إن بعض الدوليين لن يشاركوا في اللقاء، مؤكداً ثقته في العناصر التي دافعت عن شعار الفريق في المباريات السابقة.