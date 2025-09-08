لوكا «النصر» يرشح شباب الأهلي للاحتفاظ بلقب الدوري



أكد الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لاعب النصر أنه يضع شباب الأهلي على قائمة الترشيحات للاحتفاظ بلقب الدوري، لما يتميز به من استقرار فني وإداري، وامتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين وأصحاب الخبرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنافسة على اللقب ستكون أقوى من الموسم الماضي لكن يبقى فريقه السابق الأبرز للصعود على منصة التتويج مرة أخرى.

وأوضح لوكا أن النصر سيحاول أن يفرض كلمته في مسابقات الكؤوس وأن يصل إلى أبعد ما يمكن في الدوري، وأضاف: سنتقدم خطوة بخطوة في كل مباراة، ثم سنرى النهاية، لقد أظهرنا مستويات جيدة حتى الآن، وأنا واثق بأننا قادرون على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة.انتقل لوكا إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لعب موسمين مع شباب الأهلي وشارك معه في 41 مباراة في مسابقة الدوري وسجل 4 أهداف.



وأوضح لوكا أنه محظوظ بوجود مواطنه سلافيسا يوكانوفيتش على رأس الفريق، لأنه مدرب جيد وصاحب خبرة كبيرة، وقال: لا يهم إن كان مدربنا من صربيا أو أي دولة أخرى، لقد كان لاعباً كبيراً في المركز الذي ألعب فيه، وحقق مسيرة رائعة، ولعب مع منتخب يوغوسلافيا، الذي كان في ذلك الوقت أحد أقوى المنتخبات في أوروبا، وما يفيدني هو أننا فهمنا بعضنا البعض، وبما أنه كان لاعب وسط متميزاً، يمكنني الاستفادة من نصائحه ومحاولة تطبيقها للوصول إلى الهدف.



وعن منحه شارة قيادة العميد، قال لوكا: إنه شرف عظيم لأي لاعب أن يكون قائداً لفريق النصر صاحب التاريخ العريق، أنا فخور بذلك وسأحاول أن أنقل خبرتي للاعبين الشباب. ويستعد النصر الذي نجح في الفوز على كلباء وعجمان في الجولتين الماضيتين لمواجهة الجزيرة لحساب الجولة الثالثة السبت المقبل في أبوظبي.