32 مقعداً تنتظر في مونديال 2026



تتبقى 32 مقعداً للمشاركة في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، والمقررة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها للمرة الأولى بشكل مشترك 16 مدينة في 3 دول في أمريكا الشمالية «الكونكاكاف»، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ضمنت تأهلها المباشر للنهائيات كونها الدول المضيفة، وتأهل معهم مباشرة 13 منتخباً آخر حتى الآن، وهي منتخبات الأرجنتين، إيران، اليابان، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، أستراليا، الأردن، البرازيل، الإكوادور، أوروغواي، باراغواي وكولومبيا.



وستكون النسخة المقبلة البطولة الأولى التي تضم 48 منتخباً عوضاً عن 32 منتخباً في النسخ السابقة، وستعود البطولة لجدولها الصيفي التقليدي بعد نسخة 2022، والتي أقيمت في قطر ولعبت في شهري نوفمبر وديسمبر.



كما ستكون النسخة 23، أول بطولة كأس عالم منذ نسخة 2002، تقام في أكثر من دولة، وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة كأس العالم 3 مرات، بعد استضافتها السابقة لنسختي 1970 و1986، فيما سبق واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994، في حين أنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها كندا أو تشارك في استضافة الحدث.