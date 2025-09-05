إقبال كبير على اقتناء المسكوكة التذكارية لنادي النصر



شهد اليوم الأول لطرح المسكوكة التذكارية لنادي النصر إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توافدت أعداد غفيرة من مشجعيه لاقتناء هذه القطعة الخالدة التي تم إصدارها من طرف المصرف المركزي، بالتعاون مع النادي بمناسبة احتفالات العميد بمرور 80 عاماً على تأسيسه.



ويقدر ثمن المسكوكة الواحدة بـ1000 درهم، وهي مصنوعة من الفضة، ويبلغ وزنها 40 غراماً، وبتصميم يجمع بين رمزية النادي وتراثه العريق.

وأعلن نادي النصر عبر موقعه الرسمي أن عملية البيع مشروطة بإبراز الهوية الإماراتية وبيع مسكوكة واحدة لكل مشجع، نظراً لأن الكمية التي طرحت للبيع محدودة.



ويتضمن الوجه الأول للمسكوكة شعار نادي النصر الرياضي مع مكان وسنة التأسيس «دبي 1945»، في حين يحتوي الوجه الثاني على القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «80 درهماً» مع عبارة «ذكرى 80 عاماً على تأسيس نادي النصر الرياضي»، محاطاً باسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» بالإضافة إلى عبارة «مسكوكة تذكارية» باللغتين العربية والإنجليزية.