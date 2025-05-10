أحدهم لعب لبرشلونة.. أساطير لم يحققوا لقب الدوري طوال مسيرتهم

دبي- موسى علي

حقق هاري كين لقبه الأول بفوزه بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، لكن العديد من اللاعبين أصبحوا أساطير دون الفوز بأي لقب في مسابقاتهم المحلية، حتى مع خزانة ألقاب فارغة تماماً.

تركت كرة القدم نجوماً حقيقيين على حافة المجد، حيث اختار الكثير منهم تمثيل ألوان فرقهم طوال حياتهم بدلاً من الفوز بالألقاب مع آخرين.

جريزمان وانتقاله إلى برشلونة

ظل لقب الدوري بعيداً عن متناول المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في العامين اللذين سبقا انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، وفاز الفريق المدريدي بلقب الدوري (2014 و2021)، كان انضمامه إلى برشلونة، تاركاً أتليتيكو، يوحي بأنه جاء للفوز بالألقاب، لكن اللقب الوحيد كان كأس ملك إسبانيا.

كان غريزمان في دوري الدرجة الأولى منذ أن كان عمره 18 عاماً والآن أصبح عمره 34 عاماً، وما زال غير قادر على إنهاء الدوري الإسباني في المركز الأول، 17 موسماً و198 هدفاً تجعله أسطورة في مسابقة الدوري الإسباني، ولكن دون التتويج، ومع ذلك، فهو

فاز بكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي.

أسطورة أخرى من أتلتيكو

لعب فرناندو توريس الملقب بـ"الطفل" 20 موسماً في الدرجة الأولى في دول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليابان، وسجل 194 هدفاً في المسابقات المحلية، لكن دون أن يرفع الكأس.

لعب أسطورة أتلتيكو مدريد لأندية مثل ميلان وليفربول وتشيلسي، وفاز بلقبين في الدوري الأوروبي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أيضاً بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الإسباني.

جيرارد وليفربول

فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بدون ستيفن جيرارد، حصل جيرارد على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات، ولم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 17 موسماً، وهو أمر مدهش، على الرغم من أنه يعد أحد الأمثلة على اللاعب الذي أراد فريق حياته فوق كل شيء.

كان جيرارد قائداً للمنتخب الإنجليزي لمدة 12 عاماً، وخلال السنوات العشر التي قضاها خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول بالدوري مرتين.

هيونغ مين سون مع توتنهام

أنهى هيونج مين سون موسمه العاشر بقميص توتنهام هوتسبير والسادس عشر له كمحترف دون الفوز بأي لقب، ولم يحقق هذا إلا مع منتخب بلاده: كوريا الجنوبية. الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

دمر ليفربول فرصته في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، وفاز فريق يورجن كلوب على اللندنيين في متروبوليتانو.

في الوضع الحالي، يتمتع اللاعب الكوري الجنوبي بفرصة مثالية هذا العام: فهو يلعب في نهائي الدوري الأوروبي، حيث يمكنه رفع الكأس في سان ماميس إذا تمكن من التغلب على مانشستر يونايتد.