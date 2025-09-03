إسماعيل راشد: ليس لدينا إصابات وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع



أكد إسماعيل راشد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلو قائمة «الأبيض» الحالية من الإصابات، وأنه لا يوجد تخوف من تعرض اللاعبين الدوليين للإصابات خلال الفترة المقبلة، نتيجة مشاركتهم مع أنديتهم المحلية والخارجية في البطولات الآسيوية والخليجية، قبل مواجهتي منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وأشاد بالتزام اللاعبين وحرصهم على بذل أقصى جهد خلال المعسكر الحالي لمنتخبنا في دبي، والذي بدأ في 25 أغسطس الجاري، والمستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، وشدد على أن كل أمور المنتخب تسير بشكل جيد، وسط حالة من الجدية والانضباط، وأن الجهاز الفني ينتظر مباراتي سوريا والبحرين يومي الخميس والاثنين المقبلين، لتقييم برنامج العمل خلال المعسكر المقام في نادي ضباط شرطة دبي.



وأوضح أن منتخبنا اختار مواجهة منتخبي سوريا المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والبحرين بطل الخليج، وهما من مدرستين مختلفين، وهما سوريا، والمنتخب البحريني بطل النسخة الأخيرة لكأس الخليج، وأن كلاهما يحظى بسمعة جيدة، ويحققان نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، وقال إن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ينتظر تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجربتين بعد خوض معسكر إعدادي أول في النمسا خلال يوليو الماضي، وخاض فيه «الأبيض» خلاله مباراتين وديتين أمام فريقي ليتشي الإيطالي، وفاز عليه 3-1، وبرافو السلوفيني، وفاز عليه 2-1.



وعن اقتصار الوجوه الجديدة في القائمة، المختارة للمعسكر الحالي، على محمد عوض الله، المعار من العين للعب في الدوري البولندي، أوضح إسماعيل راشد أن هناك رغبة لدى الجهاز الفني للاستقرار على القائمة المختارة لتوفير أفضل درجات الانسجام، واستدرك مؤكداً أن باب الاختيار للمنتخب مفتوح لأي لاعب يظهر بمستوى جيد مع ناديه، ويستطيع تنفيذ فكر واستراتيجية الجهاز الفني على أرض الملعب.