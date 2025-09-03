الإمارات وجهة مفضلة لـ«الميركاتو الصيفي» بعد الإغلاق الأوروبي



انتهت فرصة إجراء صفقات لاعبين من العيار الثقيل تقريباً مع إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وإن كانت هناك فرصة أمام بعض اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في «الميركاتو الصيفي» الأوروبي، بالعثور على عروض وعقود جيدة في العديد من بلدان العالم التي لم تغلق أبواب أنديتها بعد.



وفي منطقة الخليج، ستكون الملاعب الإماراتية واحدة من تلك الوجهات المفضلة لدى الكثيرين مع استمرار فتح باب «الميركاتو الصيفي» في الدولة حتى الأول من أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تسبقها فيه الملاعب السعودية بإغلاق أبوابها في 11 سبتمبر الجاري، وتليها سوق الانتقالات الصيفية في قطر والمستمرة حتى 16 من الشهر نفسه.



في حين أغلق «الميركاتو الصيفي» في كل من مصر، تونس، المغرب، والسودان، ويظل الباب مفتوحاً للانتقالات في الجزائر حتى 12 سبتمبر الجاري، وفي ليبيا حتى 24 أكتوبر المقبل.

وفي بقية الدول الأوروبية، يستمر الباب مفتوحاً للانتقالات في النرويج حتى مساء اليوم الأربعاء، وفي النمسا حتى بعد غد الجمعة، وفي كرواتيا السبت المقبل، وفي بلجيكا وبولندا حتى الاثنين القادم، وفي رومانيا وسويسرا والتشيك حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، وروسيا وتركيا واليونان حتى يوم 12، والبرتغال أمام الأندية مهلة حتى 16 من الشهر نفسه لإتمام الصفقات.