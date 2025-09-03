فاطمة الخروصي .. طفلة إماراتية تحصل على تصنيف دولي في لعبة الشطرنج

الشارقة – عدنان الغربي

في سن الـ8 سنوات، فرضت فاطمة راشد الخروصي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة موهبتها مبكرا في لعبة الأذكياء، ونجحت في الحصول على تصنيف دولي 1481 نقطة وذلك في أقل من عام منذ بداية ممارستها للعبة الشطرنج وانضمامها إلى نادي الفتيات.

وتمكنت الخروصي من الحصول على التصنيف الدولي في لعبة الأذكياء، بعدما تألقت في البطولة العربية للفئات السنية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب وتتويجها بالميدالية البرونزية، إضافة إلى إحرازها الميدالية الفضية لفئة تحت 8 سنوات في بطولة الإمارات الفردية.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بما حققته اللاعبة وقفزت في تصنيفها الدولي إلى 1481 نقطة في عمر 8 سنوات، وهو ما يؤكد أنه موهوبة قادمة على الطريق بقوة ويتوقع لها مستقبل كبير على رقعة الأذكياء، خاصة أنها انضمت إلى النادي في نوفمبر من العام الماضي، ونجحت خلال فترة قصيرة في التفوق وإظهار موهبتها.

وأضافت الشامسي أن استراتيجية النادي تتمثل في زيادة قاعدة اللاعبات والبحث عن المواهب من خلال التركيز على الاستقطاب من مدارس إمارة الشارقة بجانب المشاركة في البطولات والمنافسة على المراكز الأولى، وهناك جهد كبير من الأجهزة الفنية بالنادي في الوصول باللاعبات لهذا المستوى أيضا الدعم الكبير من أولياء الأمور في مساعدة اللاعبات في المواظبة على التدريبات والمشاركة في البطولات، وتابعت قائلة: هذه منظومة متكاملة حققت أهدافها من خلال النتائج والإنجازات التي يحققها النادي في كل البطولات سواء على مستوى المسابقات المحلية أو المشاركات الخارجية بالإضافة إلى اختيار لاعبات النادي لتمثيل المنتخبات الوطنية خارجياً