24 ألف خيل في سجلات هيئة الإمارات للسباقات

دبي - وام

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن نتائج قياسية حول المسار التطويري لسباقات الفروسية بالدولة منذ الانطلاقة الأولى في عام 1992، وصولاً إلى 2025، بارتفاع عدد الخيول المسجلة خلال هذه السنوات إلى 24 ألفاً، و179 خيلاً، و4513 مالكاً، و1429 فارساً.

وحققت الانطلاقة الأولى في 1992، تسجيل 224 خيلاً، و96 مالكاً، و16 فارساً، بينما قفزت الأعداد إلى 5 آلاف و827 خيلاً في 2002، و893 مالكاً، و350 فارساً.

وتزايدت عدد الخيول في 2012 إلى 13 ألفاً و869 خيلاً، و2470 مالكاً، و729 فارساً، بينما شهد موسم 2022 مشاركة 20 ألفاً و204 خيول، و4 آلاف و77 مالكاً، و1269 فارساً، وصولاً إلى الرقم القياسي الكبير في 2025.

كما تم إحصاء تسجيل 5836 خيلاً، و108 فرسان، و511 مالكاً، و175 مدرباً في موسم السباقات الماضي 2024 - 2025، بما يعكس المكانة الكبيرة للسباقات في دولة الإمارات، والبنى التحتية المتكاملة، والتنظيم المميز من هيئة الإمارات لسباق الخيل، وحرصها على أفضل الممارسات العالمية.