ختام ناجح لبطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش

توّج الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية ولاعب سابق في الإسكواش، الفائزين في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، التي أُقيمت على ملاعب نادي بلدية دبي، واختتمت أول من أمس بمشاركة 75 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ما أتاح للمشاركين الفرصة للتنافس بأعلى المستويات، واكتساب الفائزين نقاطاً مضاعفة تسهم في رفع تصنيفهم.

وحضر التتويج محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للإسكواش، وسيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة، ومحمد الكعبي من وزارة الرياضة، ووليد الشيباني، مدير نادي بلدية دبي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للإسكواش.

وشهدت البطولة التي تُعد إحدى أهم البطولات ضمن أجندة اتحاد الإمارات للإسكواش، منافسات قوية ومثيرة بين أبرز المواهب الصاعدة وأصحاب الخبرة، في أجواء رياضية مثالية، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكّد نجيب عمر عبد الله، الأمين العام لاتحاد الإمارات للإسكواش، أن البطولة ضمت أفضل اللاعبين على مستوى الدولة من مختلف الفئات العمرية، مثنياً على المستويات الفنية العالية التي أظهرها المشاركون.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للإسكواش أن البطولة قدمت العديد من المواهب الذين سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وتجهيزهم بشكل مثالي من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032، وقال: «نحن اتحاد ناشئ لكن طموحاتنا كبيرة، لاسيما أن الإسكواش لعبة جاذبة وتحظى بشعبية واسعة بين مختلف الجنسيات؛ لذا نحن حريصون على تطويرها ونشرها في مختلف مناطق الدولة وإطلاق المزيد من المبادرات والبطولات لاستقطاب المزيد من اللاعبين».

وتقدم الأمين العام لاتحاد الإمارات للاسكواش بالشكر إلى بلدية دبي الراعي الإستراتيجي للبطولة، ومجموعة قرقاش وضمان للأوراق المالية، وبوكاري سويت، وأكوافينا.

من جهته، قال سيد إسماعيل الهاشمي: «نحرص في بلدية دبي على دعم الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتوفير بيئة داعمة ومحفّزة تجعل من دبي مدينة صحية وآمنة ومستدامة تتوافر فيها مقوّمات الرفاهية والنجاح. نحن سعداء بالتعاون مع اتحاد الإمارات للإسكواش في تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، ونتطلع إلى مواصلة دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز من ريادة هذا القطاع».

نتائج البطولة

فئة الأشبال تحت 11 عاماً، فاز سليم وهدان بالمركز الأول، وحلَّ عبد الرحمن محمد ثانياً، وعلي فتحي ثالثاً، أما في فئة الشبلات تحت 11 عاماً، فازت حبيبة عبد الحكيم بالمركز الأول، وليلى كرتام بالمركز الثاني، فيما جاءت ريتال حسن في المركز الثالث.

وفي فئة الأشبال تحت 13 عاماً، فاز خواجة عمار بالمركز الأول، وجاء زين فتحي في المركز الثاني، ودان ميكائيل في المركز الثالث، وضمن فئة الشبلات تحت 13 عاماً، حصلت أدفيكا فيشنو على المركز الأول، وأضافت حبيبة عبد الحكيم ميدالية ثانية بحصولها على المركز الثاني بعد تتويجها بالمركز الأول في الفئة العمرية تحت 11 عاماً، فيما جاءت مريم الوكيل في المركز الثالث.

وضمن فئة الناشئين تحت 15 عاماً، فاز زين فتحي بالمركز الأول، وحل خواجة عمار ثانياً، وعمر طارق ثالثاً، وفي فئة الناشئات تحت 15 عاماً، كما فازت أدفيكا فيشنو بالمركز الأول، وحصلت هنا عسكر على المركز الثاني، وجاءت مريم الوكيل في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين تحت 17 عاماً، جاء روهان روي في المركز الأول، وأديف جولي في المركز الثاني، وزياد العدل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 17 عاماً، فازت هنا عسكر بالمركز الأول، ومريم عفيفي بالمركز الثاني، وشاشفي لوهيا بالمركز الثالث.

وضمن فئة الشباب تحت 19 عاماً، حصل علي عفيفي على المركز الأول، وحل زياد العدل ثانياً، وإيشان ساوانت ثالثاً، وفي فئة الشابات تحت 19 عاماً، فازت جودي العدل بالمركز الأول وجاءت ريا في المركز الثاني، وأنتارا شاه في المركز الثالث.

أما في فئة الرجال أحرز روهان روي المركز الأول، وجاء محمد وسيم في المركز الثاني، وأحمد هاني في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت جودي العدل بالمركز الأول وهدير أحمد بالمركز الثاني وجاءت عنيزة نصير في المركز الثالث.