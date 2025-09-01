اختتام دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي

اختتمت، بنجاح كبير، دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، بنادي جراند جولد جيم بالبرشاء، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سالم سعيد، والمحاضر الدولي للإسعافات الأولية عدنان حمزة، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة. وتناولت الدورة محاور عدة مهمة في رياضة اللياقة الدنية وبناء الأجسام، مثل: حلقات الإحماء والتمدد، التشريح العضلي للعضلات الهيكلية، حلقات ومراحل التدريب الأساسي، مبادئ التدريب الأساسية، تقنيات الجري وتفادي الإصابات، الصفات الوراثية والأنماط الجسدية، الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، إضافة إلى النظام المفصلي في جسم الإنسان.

من جانبه، أكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الدورة شهدت تبادلاً واسعاً للمعلومات والتي من شأنها تعزيز الاستدامة الرياضية، وأهمية ذلك في تطور المستويات البدنية والفنية والذهنية، مؤكداً أن إدارة الأكاديمية تلقت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ثمّن من خلالها الجهود التي بذلتها الأكاديمية خلال دوراتها السابقة، ومهدت لتعزيز النقلة النوعية رياضياً وثقافياً.

بدوره، أشاد الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، والدورات كافة التي تؤهل المشاركين فيها، إلى الحصول على درجات عليا في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليمهم كيفية تطبيقها في حياتهم بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ليحرزوا تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

كما ثمن المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.