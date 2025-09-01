أيزاك إلى ليفربول بصفقة قياسية بلغت 176 مليون دولار



وافق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقاً لتقارير إعلامية، فيما عزّز مانشستر سيتي صفوفه بالحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما. وسينتقل أيزاك إلى ليفربول بصفقة قيمتها «176 مليون دولار»، وفقاً لصحيفة «ذي أثلتيك» و«تيليغراف» وغيرها. وأشارت «ذي أثلتيك» إلى أن أيزاك خضع للفحوص الطبية اليوم قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام. وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني، وفقاً للتقارير.



سجل أيزاك «25 عاماً» 23 هدفاً في الدوري خلال الموسم الماضي، كثاني أفضل الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح، مساهماً في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان السويدي الدولي يتمرن بعيداً عن زملائه بعدما أوضح موقفه تماماً للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضاً بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني في بداية الصيف.



لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني الدولي نيك فولتيماده من شتوتغارت السبت بصفقة قياسية خاصة «69 مليون جنيه إسترليني»، ما ساعد على الموافقة على عرض ليفربول الجديد بشأن السويدي.

وسيصبح أيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضمّ فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس بصفقة ضخمة أيضاً، إلى جانب الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.



ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيّب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.

في المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات على بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.