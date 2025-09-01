دوناروما من باريس سان جرمان إلى مانشستر سيتي



حُسم انتقال الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما وافق الأخير على دفع 35 مليون يورو «41 مليون دولار» لباريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وفق ما أفادت التقارير قبل ساعات معدودة على إقفال فترة الانتقالات الصيفية، واستناداً إلى ما أدلى به مدرب إيطاليا الجديد جينارو غاتوزو.

وسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.



ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته، لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث «عن نوعية مختلفة من الحراس»، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي من مباراة كأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنجليزي «فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح» ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي.



وعبر ابن الـ26 عاماً عن إحباطه بعد قرار استبعاده من الفريق، قائلاً على إنستغرام: «شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءاً من المجموعة، ولا المساهمة في نجاحات الفريق.. أنا محبط وحزين».

وتعاقد سان جرمان مع الحارس لوكا شوفالييه قادماً من ليل، ليكون بديلاً للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جرمان بالقول: «إنهم عائلتي الثانية»، قبل أن يشكرهم على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة.



ولعب دوناروما دوراً حاسماً في حملة سان جرمان الناجحة الموسم الماضي، إن كان محلياً؛ حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، أو قارياً؛ حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، ولا سيما في ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنجليزيين. كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3.

لكن منذ انضمامه إلى سان جرمان عام 2021، قادماً من ميلان بعقد يمتد حتى يونيو 2026 وبراتب سنوي مقدر بـ12 مليون يورو «قرابة 14 مليون دولار» بعد اقتطاع الضرائب، تعرض كثيراً للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير الموفقة وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.