7 مدربين من 6 جنسيات يقودون فرق رجال اليد بالموسم الجديد

يشهد موسم كرة اليد 2025/2026 والذي سينطلق غداً الثلاثاء ببطولة كأس الوطن بمنافسات فرق الرجال استقرار فني لدرجة كبيرة مقارنة بالمواسم الماضية والملفت للنظر تنوع الأجهزة الفنية حيث يقود 7 مدربين للأندية السبعة التي ستشارك في بطولات الموسم الجديد يمثلون 6 جنسيات بمدارسها الفنية المختلفة وبالتأكيد سينعكس بالإيجاب على المستوى الفني للفرق خلال الموسم الجديد.

يسجّل المدرب المواطن عودته إلى قوائم الأجهزة الفنية لأندية دوري أقوياء اليد، بعدما وضع نادي مليحة ثقته بالمدرب الوطني، إبراهيم عيسى الأميري، لتوليه قيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، بديلاً عن المدرب السابق وليد عبدالكافي، ويُذكر أن مدرب مليحة الأميري من الكفاءات الفنية البارزة في كرة اليد الإماراتية، ويمتلك سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من عقدين كما يتواجد للمرة الأولى المدرب الخليجي البحريني عبدالرحمن محمد بقيادته لفريق الذيد الضيف الجديد على اللعبة والبطولة في أول ظهور له بين أقوياء اليد بالموسم الجديد، وتظهر للمرة الأولى المدرسة البرازيلية من خلال المدرب ماركوس ريكاردو دي اوليفيرا «تاتا» بقيادة فريق الشارقة بطل آسيا، الذي تعاقدت معه إدارة الشارقة، لقيادة فريقها في استحقاقاته للموسم سواء محلياً أو خارجياً، بمشاركة «الملك» بطل الأندية الآسيوية في 25 الشهر الجاري ببطولة كأس العالم للأندية «سوبر غلوب 2025» المقامة في مصر.

واستقرت باقي الأندية ومنحت مدربيها السابقين الثقة وهم وليد بن عمر دهموني الإسباني بقيادته لفريق شباب الأهلي، وتتواصل المدرسة التونسية بتواجد المدرب ثابت بن عبدالمجيد محفوظ بقيادة فريق النصر وابن جلدته المدرب التونسي محمد بن عثمان مسعودي بقيادة فريق الوصل، والمدرسة الجزائرية بقلب معمعة منافسات فريق الرجال من خلال المدرب حبيب حبه الذي يقود فريق دبا الحصن للسنة الثانية على التوالي.