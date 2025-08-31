فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوه بالدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على مضيفه جنوه 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل الصربي دوسان فلاهوفيتش، هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 73، وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي، بعد تغلبه على بارما في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر وحامل اللقب.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند نقطة واحدة حققها من التعادل السلبي مع ليتشي في الجولة الأولى، ليحتل المركز الخامس عشر.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أخرى بنفس الجولة بين تورينو وضيفه فيورنتينا.



ورفع فيورنتينا رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز العاشر، فيما حصل تورينو على أول نقطة له في الموسم الجديد، بعدما كان قد خسر بخماسية نظيفة أمام مضيفه إنتر ميلان في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثامن عشر.