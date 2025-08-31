دورتموند يعبر يونيون برلين بثلاثية في الدوري الألماني

د ب أ



حقق بوروسيا دورتموند انتصاره الأول في الموسم الحالي ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه يونيون برلين، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأحرز سيرهو جيراسي الهدفين الأول والثاني لدورتموند في الدقيقتين 44 و58 على الترتيب، فيما أضاف فيليكس نميشا الهدف الثالث في الدقيقة 81.



وكان دورتموند استهل مشواره في المسابقة هذا الموسم بالتعادل 3 / 3 مع مضيفه سانت باولي الأسبوع الماضي، ليصالح الآن جماهيره بفوزه الكبير على فريق العاصمة الألمانية.



بتلك النتيجة، ارتفع رصيد دورتموند، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011 / 2012، إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، اللذين يتقاسمان الصدارة حالياً.



في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 3 نقاط في المركز العاشر.